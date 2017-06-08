Pokemon Go Birinci Yıldönümü Dünya Üzerinde Etkinlikler ile Kutluyor

Pokemon Go birinci yıldönümünde Niantic büyük bir kutlama planlıyor. Etkinlikler tüm dünyada planlanıyor. Ancak en büyükleri 22 Temmuz‘da Chicago’da gerçekleşecek olan Pokemon Go Fest olacak. Etkinlik hakkında, şehrin Grant Parkında gerçekleşecek olması dışında pek fazla ayrıntı yok.

ABD’de Chicago’da olmayan kişiler için Niantic, ülke çapında bir dizi ilgili olay gerçekleştireceğini söyledi. Ek birinci yıldönümü kutlamaları Haziran’dan Eylül’e kadar Avrupa’da gerçekleşecek. Şirket ayrıca, Ağustos ayında Yokohama‘da gerçekleşen “Pikacu Salgın” deneyimini “eşsiz bir Pokemon Go deneyimini” test edeceği bir olay olarak görüyordu. Ve son olarak, Niantic, diğer bonusların yanı sıra bazı Pokemon için artan karşılaşma oranlarını içereceği 13 Haziran-20 Haziran tarihleri ​​arasında oynanan bir Oyun Olay Günü etkinliğini açıkladı.

Niantic son olarak yeni bir pokemon oyunu olan Magikarp Jump oyununu piyasaya sürmüştü.