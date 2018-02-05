Android ve iOS oyunu Pokemon Go‘nun yaratıcısı Niantic Labs, Escher Reality‘i satın aldığını açıkladı. Escher Reality tarafından yapılan açıklamaya göre, “Uzun vadeli vizyonumuz, dünya çapında milyonlarca insanla paylaşılan ve kalıcı AR deneyimleri kazandırmaya yardımcı olmak ve AR’nin ileriye yönelik etkisini daha da gerçekleştirmektir. Nihai olarak, Niantic’in insanların deneyimlerini fiziksel ve dijital dünyaları harmanlayarak zenginleştirmek amacını paylaşıyoruz.” Bu arada, şirket, Niantic’in blogunda, satın alımın “Niantic’in gerçek dünya uygulama platformunun bir parçası olarak kalıcı, paylaşılmış AR üzerinde çalışmaya” hızlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Bu son satın alım, oyuncuların Pokemon’ı bulma ve yakalama amacı ile cep telefonuyla dış dünyayı gören Pokemon Go‘nun doğası gereği mantıklı. Oyun, arttırılmış gerçeğin etrafında dönüyor ve yakın zamanda ARKit işlevselliği eklemişti. Bu, geçen Kasım ayında Niantic’in ilk satın alması değil, Niantic, kullanıcıların animasyonlu şort yaratmasına izin veren bir uygulamanın arkasındaki geliştiricilerin de bulunduğu Evertoon‘u satın aldı.

Pokemon Go‘un popülerliği göz önüne alındığında, geliştiricilerin oyunun gelişimini yavaşlatmak gibi bir niyeti yok gibi görünüyor. Son birkaç ay içinde ticaret, PvP savaşları ve dinamik bir hava durumu sistemi eklendi ve Çin’de Pokemon Go’yu başlatmak için NetEase ile ortak oldular.