Pokemon Go'da AR+ (Artırılmış Gerçeklik) Devri Başlıyor!

Niantic yakında Pokemon GO için yeni bir güncelleme yayınlayacak. En son güncelleme, Pokemon GO oyununa yeni bir hayat verecek önemli gelişmelere sahne olacak. Resmi duyuruya göre, Pokemon GO daha gelişmiş bir Artırılmış Gerçeklik fotoğraf modu elde edecek.

Bunu da oyunundaki mevcut AR+ özelliğinin bir uzantısı olarak kullanabilecekler. Şu anda, özellik Pokémon’un tespit edildiği bazı yerler ile sınırlı. Yani kullanıcılar herhangi bir kısıtlama oluğundan istedikleri yere tıklayamazlar.

Yeni geliştirilmiş özellik olan Artırılmış Gerçeklik fotoğraf modu, kullanıcıların Poki toplarındaki herhangi bir Pokemonun resmini çekmelerine izin verecek. Aynı zamanda kusursuz bir çekim için açısını ve ışığını değiştirebileceksiniz.

Bu özellik yakın zamanda hem Android hem de iOS cihazlarına gelecek, şu anda oyunda mevcut değil. Genel olarak değerlendirildiğinde, gerçekliği yükseltilmiş Pokemonların fotoğrafını çekmek, uzun uzun animasyon efektlerine maruz bırakmanın önüne geçecek.

Pokemon GO’nun yeni özelliğini kullanmak için Pokemon’u seçin ve Poke Topu atmak için ekrana dokunun. Pokemon’u doğru yerde bulduktan sonra fotoğrafı çekmeden önce açıyı ayarlayabilirsiniz. Tüm fotoğraflar telefonunuzda saklanacak ve hatta popüler sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.