Pokemon Magikarp Jump Nasıl İndirilir?

Pokemon Go, geçen yıl fırtınayla dünyayı ele geçirdi ve Nintendo, Pokemon serisini, iOS cihazları için bir başka sürümü olan Magikarp Jump’ı mobil cihazlara getirmeye başladı.

Pokemon Magikarp Jump, insanın bildiği en yararsız Pokemondan birini yakalamanız, beslemeniz, eğitmeniz ve ardından Magikarp’ınızı atlama yarışmasına atmanız gereken yeni bir mobil oyundur.

Eğer birini kaybederseniz, başa geri dönün ve bir başka Magikarp’ı yakalayın ve süreci baştan başlatın. Nintendo ilk olarak oyunu Şubat ayında açıkladı, ancak pazarlama biraz yetersiz oldu.

Şimdilik sadece İtalya’da mevcut ancak bu oyunun çok yakında dünya çapında popüler olmasını bekliyoruz. Orijinal Pokemon Red and Green oyunlarının yanı sıra en son Sun ve Moon başlıklarının arkasındaki şirket olan GameFreak tarafından geliştirildi.

IOS’ta Pokemon Magikarp Jump’ı nasıl indirilir?

Şu anda, Pokemon Magikarp Jump yalnızca iOS’ta mevcut ve sadece İtalya’da kullanılıyor. Ücretsiz bir indirme, ancak oyunda mikro işlemler var.

Türkiye ve diğer avrupa ülkelerinde şu an için belli değil. Oyunun ne kadar iyi gideceğini görmek için İtalya’da hafif bir lansman yapıldı, ancak diğer pazarlar için birkaç hafta veya ay beklemek anlamına gelebilir.

Oyunu oynamak için çaresiz istiyorsanız, her zaman İtalya için bir Apple hesabı oluşturabilir ve oyunu bu şekilde indirebilirsiniz. Bunu yapmak için, iPhone’unuzda yeni bir hesap oluşturabilir ve bölgeyi İtalya’ya ayarlayabilirsiniz, ancak bunu yapmak için bir İtalyan adresi eklemeniz gerekecektir.

Magikarp Jump ücretsiz bir oyun olduğundan, bir kredi kartından para harcamaya gerek kalmayacağı için İtalya’daki popüler bir konumun herhangi bir adresini (müze gibi) kullanabilirsiniz.

Bu aşırı bir seçenek olsa da, oyunu oynamaya kararlı iseniz bunu yapmak isteyeceksiniz.

Android’de Pokemon Magikarp Jump nasıl yükleyebilirim?

Bazıları bir APK dosyası aracılığıyla piyasaya çıkmadan önce Android telefonlarına Pokemon Go‘u indirebildiler, ancak henüz Magikarp Jump için kullanılan bir APK yok.

Oyun için bir APK duyduğumuzda bu makaleyi güncelleyeceğiz ve ardından size nasıl indirileceğini öğreteceğiz.

Şimdilik, beklemek zorunda kalacaksınız, yoksa Magikarp Jump’i indirebilecek ve oynatabilecek bir iOS cihazı almalısın.