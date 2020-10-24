Pop!_OS 20.10 Yayınladı İşte Getirdiği Yenilikler ve Kurulumu

Ubuntu 20.10 Groovy Gorilla güncellemesinin yayınlanmasından günler sonra, Pop! _OS 20.10 Linux dağıtım sistemi duyuruldu.

Ubuntu 20.10 tabanı inşa edilen Pop OS 20.10, Linux Kernel 5.8, GNOME 3.38 gibi yazılım değişiklikleri ve güvenlik güncellemelerini içeriyor. Ayrıca yeni Pop işletim sistemi, Ubuntu’dan farklı olarak kendi ince ayarlarını ve özelleştirmelerini de beraberinde getiriyor.

Peki yeni Pop!_OS 20.10 işletim sistemi ile kullanıcılara gelen yenilikler neler? Yeni işletim sistemi nasıl kurulur? Bunlar için yazımızı okumaya devam edebilirsiniz.

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Pop!_OS 20.10 ile Gelen Yenilikler

Deb822 Depo Biçimi Desteği

Pop!_OS 20.04’ün yükseltilmiş sürümü v20.10, sistem kaynakları listesini daha derli toplu ve anlaşılması daha kolay hale getiren deb822 depo formatı için destek getirdi.

deb822 desteği ile depo yönetimi için, varsayılan sistem depo kaynaklarını değiştirme, kaynak varsayılanlarını sıfırlama ve depo adlarını değiştirme gibi özellikler sağlayan yeni bir kitaplık getiriyor

Pop!_OS 20.10 Stacking (Yığınlamak)

Linux’a özgü masaüstü seçeneklerini daha gelişmiş hale getiren Pop OS, işletim sistemini daha kullanışlı hale getirmek için Stacking adı verilen başka bir ilginç özellik sundu. Tıpkı web tarayıcınızda sekmeler arasında geçiş yaptığınız gibi artık pencerelerinizi düzenleyebilirsiniz.

Döşenmiş pencereleri yığınlamak için aşağıdaki gibi mevcut Klavye kısayollarını kullanabilirsiniz:

Super Tuşu (Klavyenizdeki Sol-Alt tuşudur)

Kayan Pencere İstisnaları

Döşeme, şüphesiz Pop OS’nin kullanıma hazır sunduğu en iyi özelliklerden biridir. Ancak bazen uygulama pencereleri verimli bir şekilde döşenemeyecek kadar küçük halde olabilir. Bu nedenle, Pop!_OS 20.10 artık bu tür pencerelerin döşenmesini kısıtlayacak olan Kayan Pencere İstisnalarını ayarlamanıza izin veriyor.

Bunu kullanmak için ekranınızın sağ üst köşesindeki döşeme menüsüne gidin. Kayan Pencere İstisnaları’nı seçin. Burada ekranlarınızı boyutlandırabilirsiniz.

Ekran Ölçeklendirme

HiDPI monitörlerinizi daha detaylı kullanmak isteyen biriyseniz, Pop OS 20.10’da hazırlanan bu özellik sizi kesinlikle memnun edecektir.

Artık masaüstünüzü %100 ile %200 arasında ya da %125, %150 veya %175 gibi ölçeklendirme ile dilediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

Hibrit Grafik modunda Harici Monitör Desteği

Harici bir monitör kullanmak için sisteminizi NVIDIA modunda yeniden başlatmaktan sıkıldıysanız, Pop OS 20.10, Hibrit Grafik modunda harici monitörler için destek ekleyerek işinizi kolaylaştırdı.

Bu, harici monitörleri takıp çıkarırken artık bilgisayarınızı yeniden başlatmanıza veya mod değiştirmenize gerek olmadığı anlamına geliyor.

Pop!_OS 20.10 Nasıl Kurulur

Pop OS işletim sisteminin eski sürümünü zaten kullanıyorsanız, sisteminizi kolayca Pop OS 20.10’a yükseltebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, önce Ayarlar uygulamasını açmak, İşletim Sistemi Yükseltmeleri menüsüne gitmek, “İndirilenler” seçeneğine ve ardından Yükselt’e tıklamak.

Ayrıca, yükseltmek için terminalinizde tek bir komut çalıştırabilirsiniz:

pop-upgrade release upgrade

Sıfırdan yeni bir kurulum için, Pop! _OS 20.10’un ISO görüntüsünü resmi sayfadan indirin.