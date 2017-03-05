Porsche Design Book One Özellikler ve Fiyatı

Lüks araç denildiğinde akla ilk gelen firmalardan biri olan Porsche, son aldığı karar ile beraber artık sadece araç teknolojileri ile gündeme gelmeyeceğini bunun dışında markanın yeni nesil bilgisayar teknolojileri üzerinde de çalışmalar yaptığı ortaya çıktı. Porsche Design Book One serisi olarak tanıtılan yeni bilgisayar sistemi ile beraber teknolojilerini bilgisayar sistemlerine de taşıyan marka. Yeni seri bilgisayarlarında ise birçok farklı teknolojiye de yer verdi.

Porsche Design Book One Nasıl Bir Bilgisayar Olacak?

2’si 1’arada olarak bilinen bilgisayarlara yeni örnek olan serinin özellikleri de oldukça tatmin edici cinsten. Markanın bilgisayar teknolojilerine giriş serisi olarak gösterilen bilgisayarın özelliklerini daha detaylı inceleyelim.

Porsche Design Book One Tasarımı

Öncelikle bilgisayarın tasarımından bahsedelim. Tasarım konusunda serisinin ilk dikkat çeken özelliği 2’si 1’arada bir ürün olması bu sayede hem standart bir bilgisayar olarak kullanılabildiği gibi hem de seri bir tablet bilgisayar olarak kullanılabiliyor. Haliyle tasarım konusunda bu şekilde büyük bir artı elde ediliyor.

Ayrıca tamamı metal görünümlü olan bilgisayarın iki taraflı kullanımında da oldukça ince bir tasarıma sahip olduğunu da belirtelim. Porsche arabalarının tasarım konusunda ortaya koyduğu tasarım ayrıcalıklarını sürdürdüğü model olarak karşımıza çıkan Porsche Design Book One serisinin tasarımının son detayının ise manyetik olarak kasanın yanına eklenebilen akıllı kalem olduğunu da belirtelim.

Porsche Design Book One Teknik Özellikleri

Tasarım konusunda genel hatları ile beğeni toplayan bilgisayarın teknik özellikler kısmında da oldukça başarılı bir seri olduğunu belirtelim. İçerisinde Intel 7.nesil Kaby Lake işlemcileri ile beraber gelen seri 7500U işlemcisi ve ek olarak Intel HD Graphics 620 grafik birimleri ile beraber Porsche Design Book One bilgisayarlarının oldukça yüksek bir performans sunduğunu da belirtelim.

İşlemciler konusunda hem daha düşük bir güç tüketimine sahip olan seri hem de daha yüksek performans değerleri sunduğu için epey bir tercih edileceği de düşünülmekte. Tabi her seri de olduğu gibi bu seride de sadece işlemci teknolojileri değil bunun yanında RAM bellek teknolojilerinin de üst segment özelliklerine sahip olduğunu belirtelim.

Öyle ki bilgisayarın içerisinde toplamda 16 GB yeni nesil RAM bellekler yer alıyor. 16 GB RAM belleklerinin dışında depolama kısmında ise bilgisayarı bir hayli hızlandıran 512 GB SSD seçeneğinin karşımıza çıktığını ekleyelim. Yeni nesil SSD teknolojisi sayesinde RAM bellekler ile depolama birimleri arasında maksimum uyum sağlanıyor. Tabi ki iki sistemin Intel Kaby Lake işlemcilerle beraber bir kademe daha üste bir performans sunması da beklentiler arasında.

Porsche Design Book One Ekran Özellikleri

Teknik özellikler bir yana dursun bilgisayarın ekran özellikleri de oldukça yüksek bir sisteme yer verilmiş durumda. Hem dokunmatik hem de standart ekran olarak kullanılabilen ekranların 13.3 inç boyutunda olduğunu belirterek başlayalım. 13.3 inç ekran boyutuna karşın çözünürlük değeri ise 3200 x 1800 değerinde. Maksimum çözünürlük sunan ekranın akıllı telefonlarda yer alan ekranlara benzer bir sisteme sahip olduğunu da ekleyelim.

Ekstra Özellikler

Windows işletim sistemi yüklü olarak gelen bilgisayarın içerisinde ekstra olarak 3 adet USB Type C girişi yer alıyor. Bunun dışında bilgisayarın arkadan aydınlatmalı klavyeleri ve hızlı şarj destekleri bulunuyor. 5 MP değerinde kamerayı da unutmamak gerekli.

Porsche Design Book One Çıkış Tarihi Ve Fiyatı

Aslında MacBook serilerine rakip olacağı bile düşünülen yeni serinin fiyatının rakiplerine göre hemen hemen aynı standartlarda olduğu görülüyor. 2495 dolar gibi bir satış fiyatına sahip olan bilgisayarın satışa çıkacağı tarih olarak ise Nisan ayı gösterilmekte. Porsche Design Book One serisinin bahar aylarında satışa çıkacağı açıklanmış olsa bile bilgisayarın bu tarihte tüm dünya genelinde satışa çıkması beklenmiyor.

Bunun yerine ilk olarak sadece Amerika’da satışa çıkacak olan bilgisayarın yıl sonuna doğru ise tüm dünya genelinde satışa çıkacağı belirtiliyor. Bilgisayarın diğer ülkelerde nasıl bir satış rakamıyla beraber piyasaya sürüleceği konusunda ise net bir bilgi bulunmamakta.