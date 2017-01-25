Porsche Design Huawei Mate 9 Modeli Ön Siparişe Açıldı

Huawei Mate 9 hakkında çok şey söyledik. Leica çift kamera şaşırtıcı, batarya büyüleyici ve normal kullanımda iki gün boyunca kullanılabiliyor. Ayrıca kaygan bir tasarıma sahip. Şimdi ise sıra Porsche Design Huawei Mate 9 modelinde.

Bu tasarım şirketi ile Huawei arasındaki ilk ortaklık ve artık ürünlerini sadece ‘1395€’ luk ön sipariş fiyatı ile satın alabilirsiniz.

Normal Mate 9 ile tasarımcınınki arasında çok fazla şey var. Örneğin yonga seti, bir 8 çekirdekli Kirin 960, pil her iki cihazda da 4000 mAh ve kamerada çift sensörlü Leica (12MP RGB + 20 MP Tek Renkli) bulunuyor.

Porsche Design Mate 9‘un 6GB RAM ve 256 GB dahili belleğe sahip olması ve 5.5″ iki tarafı kavisli QHD ekran ile birlikte gelmesi arasındaki farklardan bazıları. Normal telefon 5.9″ ekrana sahip, ancak düz ekranında yalnızca 1080p çözünürlük sunuyor.

Parmak izi sensörü arkada değil, ön panelin üzerine fiziksel bir düğme şeklinde geliyor.

Cihaz, Porsche Design web sitesinde ön sipariş için mevcut. Site aynı zamanda bir gönderim tarihini yani 31 Ocak’ı da listeliyor. İlgileniyorsanız, cihazı ayırt etmek için Porsche Design‘ın internet sitesine girebilirsiniz.