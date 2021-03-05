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Porsche, İlk Elektrikli Bisikletini Piyasaya Sürdü!

Porsche, ilk elektrikli bisiklet ikilisini piyasaya sürdü. Tam donanımlı elektrikli bisikletler ceplerinizi yakacak kadar pahalı!

Ayşen Sıla

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Porsche ic

Alman otomobil üreticisi Porsche, son elektrikli aracı olan Porsche Taycan Cross Turismo’yu dün tanıttı. Şirket ayrıca iki adet tam süspansiyonlu elektrikli bisikleti de görücüye çıkardı. Bu bahar satışına başlayacak olan bisikletler, markanın ilk elektrikli bisikletleri olarak satışa sunuldu.

E-bisikletler, farklı kullanım amacı için tasarlanmış, Porsche Sport ve Porsche Cross elektrikli bisiklet olarak adlandırılıyorlar. Porsche Sport, günlük kullanım için normal bir bisikle iken, Cross bir arazi motosikleti olarak karşımıza çıkıyor.

Tasarım açısından, Porsche Sport e-bisiklet, tam süspansiyonlu bir karbon fiber çerçeve ile birlikte geliyor. Aynı zamanda bir Shimano orta motoru tarafından çalıştırılıyor. Aynı zamanda ön ve arka lambalara bulunduruyor. Sport, yaklaşık 10.700 dolarlık ağır bir fiyat etiketi ile geliyor.

Porsche ic

Off-road macera tasarımlı Porsche Cross, aynı zamanda bir Shimano orta sürücü ve bir karbon fiber şasi de içeriyor. Ayrıca, engebeli bir yolda bile rahat bir sürüş sağlayan tam süspansiyon ile birlikte geliyor. Frenleme için Cross, ekstra büyük ve “ısıya dayanıklı” Magura-MT Trail hidrolik disk freni bulunduruyor. Bisikletin fiyatı 8.549 dolar olarak belirtildi.

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Cepkolik
KaynakDroid News

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