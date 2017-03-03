Porsche Panamera Sport Turismo Wagon Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Otomobil devlerinden biri olarak bilinen Porsche uzun süredir beklenen aile sınıfı araçlarını sonunda duyurdu. Tüm özellikleri ile beraber ortaya çıkan araçlar ise duyurulmasının hemen ardından büyük oranda ilgi toplamayı da başardı. Aile sınıfı araç serilerine dahil olan Porsche Panamera Sport Turismo Wagon otomobillerinin özellikleri neler? Araç nasıl farklar ile geliyor? Daha detaylı olarak bakalım.

Porsche Panamera Sport Turismo Wagon Birçok İlke İmza Atacak

Tasarımından tutunda motor teknolojisine kadar birçok konuda fark yaratacağı düşünülen yeni seri araçların özelliklerine geçelim.

Çok Daha Karakteristik Tasarım

Bu modelin tasarımı aslında geçmişe dayanmakta. 2012 yılında otomobil fuarında yeri seri araçlarını tanıttığı sırada marka yeni konsept araçlarını da ortaya koymuştu. Aslında bu seri o zamanlarda ortaya çıkarılan konsept tasarımlara oldukça yakın bir tasarım ile dikkat çekiyor.

5 kapılı bir model olan seride çok daha karakteristik olan bir ön kaput ve yan kısımlarda yer alan geniş havalandırma ızgaraları dikkat çekiyor. Arka kısmında eski serilere göre daha uzun bir tasarım tercihi sunan Porsche Panamera Sport Turismo Wagon araçları bu sayede tam bir lüks aile aracı sınıfına hitap ediyor. Aracın uzunluğu da toplamda 5.049 milimetre ile dikkat çekiyor. Son olarak bu serinin 4 çıkışlı egzoz ve 21 inç boyutunda tekerler ile geldiğini de ekleyelim.

5 Farklı Motor Seçeneği, Yüksek Performans

Porsche Panamera Sport Turismo Wagon serisi her ne kadar aile aracı olarak adlandırılmış olsa da Porsche araçlarının ruhunu yansıtan üstün performans değerlerini elde edebilmek için bu seride de farklı motor seçenekleri kullanılıyor. Toplamda performans değerlerine göre 5 farklı motor seçeneği ile gelen araçların giriş seviyesinde olan model 330 beygir gücünde V6 Turbo motorlar ile beraber geliyor. İlk versiyonun bile oldukça yüksek bir performans değeri olduğunu belirtelim.

Bir üst motor seçeneği ise Porsche Panamera Sport Turismo Wagon E serisi olarak kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Bu seride de bir ilke imza atılıyor ve hibrit motor kullanıcıların kullanımına sunuluyor. Bu seride 340 kW / 462 beygir 2.9 litre V6 çift motor kullanılıyor. Bu serinin ilk versiyona göre biraz daha kapsamlı bir sisteme sahip olduğunu da ekleyelim.

Bir diğer seri ise 4S modeli. Bu seride de 440 beygir güce sahip olan bir motor ile gelen araçların aynı zamanda diesel serileri de dikkat çekiyor. Diesel serilerini de sayacak olursak son motor seçeneğinin ise tam performans değeri sunacak olan 550 beygir güce sahip olan motorların kullanıldığı Turbo Sport modeli olduğu açıklandı. Giriş modelinin bile sadece 5 saniye içerisinde 100 km hıza ulaşabildiği de belirtiliyor. Hibrit model için bu değer 4.4 saniye, Sport model için ise 3.4 saniye olarak değişiyor.

Yeni Nesil Porsche Teknolojileri

Şu an için belli olan motor teknolojilerinden de bahsettikten sonra şimdi araçların iç teknolojilerine geçiş yapalım. Porsche Panamera Sport Turismo Wagon araçlarında dinamik şasi kontrol sistemi, adaptif cruise kontrol sistemi, arka aks kontrol sistemi, aktif dört teker kontrol sistemi, ileri kokpit sistemleri, Traksiyon yönetimi teknolojisi, hava süspansiyonları gibi birçok ekstra teknoloji yer alıyor. Tüm bu teknolojilerin kontrolü ise hem dijital olarak hem de sürücü tarafından sağlanabiliyor.

Porsche Aktif Aerodinamik Teknolojisi

Bunun dışında araçlarda dikkat çeken bir diğer teknolojinin ise Porsche Aktif Aerodinamik sistemi olduğunu belirtelim. Bu sistem sayesinde araçların 170 km hız değerine çıktığında hem üst çitaları hem de spoyler kısımları otomatik olarak hıza göre ayarlanıyor. Bu durumda da araçların performans değerleri bir hayli üst seviyelere çıkmış oluyor.

Multimedya Sistem Teknolojileri

Araç içi teknolojilerde dikkat çeken bir diğer detay ise oldukça geniş 10.1 inç multimedya ekran sistemleri. İçerisinde akıllı navigasyon ve görüntüleme teknolojileri gibi birçok ayrıcalık bulunan ekranların bunun dışında LED ışıklandırma teknolojilerini de kullandığı ve aracın içerisinde özel bir aydınlatma sistemi kullandığı da belirtiliyor.

Çıkış Tarihi Ve Fiyatları

Çıkış tarihi için ilk olarak Ekim ayı gösterilen araçların hemen her versiyonun ekim ayı içerisinde çıkıp çıkmayacağı ise kesin değil. Fiyat konusunda ise ilk serinin 97 bin dolar, E motor seçeneğinin 105 bin dolar, hibrit modelin 110 bin dolar ve spor modelinde 155 bin dolar olması bekleniyor ki bu rakamların araç teknolojilerine göre değişebileceğini de belirtelim.

Aracın resmi tanıtım videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.