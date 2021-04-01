Porsche, Türkiye Çapında Elektrikli Araç Şarj Ağını Genişletiyor!

Türkiye’de elektrikli araçlar için şarj ağı kuran ilk otomobil markası olan Porsche, şirketten yapılan açıklamaya göre bu yıl sonuna kadar artan yatırımlarla ağını daha da genişletmeyi planlıyor.

7,8 milyon TL (930 bin dolar) yatırımla Türkiye genelinde bugüne kadar toplam 100 şarj istasyonu kuruldu. Bu miktarın 2021 yılı sonunda 10 milyon TL’ye ulaşması ve şarj istasyonu sayısını 190 adet yapması bekleniyor.

Ülkedeki elektrikli otomobil satışlarında pazar lideri olan Porsche, 2020 sonu verilerine göre ilk tam elektrikli spor otomobili Taycan’ı geçtiğimiz yıl Türkiye pazarına sundu ve o zamandan beri elektrikli şarj ağını genişletiyor.

Şirket açıklamasında görüşlerine yer verilen Porsche satış ve pazarlama müdürü Selim Eskinazi, Porsche Türkiye’nin yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin elektrikli otomobil ekosistemine büyük katkı sağladıklarını söyledi.

“2020 yılında, müşterilerimiz ve tüm elektrikli otomobil kullanıcıları için Türkiye’nin en hızlı şarj istasyonları olan üç adet 350 KW’lık istasyon dahil olmak üzere ülke çapında 100 şarj ünitesi kurulumunu tamamladık” dedi.

Porsche’nin Türkiye’de elektrikli şarj ağına sahip ilk otomobil markası olduğunu ve aynı zamanda dördüncü büyük şarj operatörü olduğunu da sözlerine ekledi.

Elektromobilite temalı yatırımlarına 2021 yılı boyunca devam edeceklerini söyleyen Eskinazi, ünite sayısının Nisan sonunda 117’ye, bu yıl sonunda 190’a ulaşacağını vurguladı.

Şirket yetkilisi, İstanbul’daki Porsche Deneyim Merkezi’ne kurdukları 350 KW ve 320 KW’lık şarj istasyonları ile Taycan’ın bataryasının sadece 22,5 dakikada %0’dan %80’e ulaşabileceğini belirterek, toplamda 335 adet gerçekleştirdiklerinin altını çizdi.

Eskinazi, sadece Türkiye’ye değil, Porsche Doğu Avrupa gibi pek çok ülkeye tüm Porsche bayilerinde satış sonrası hizmet verebilecek Türkiye’nin ilk akü onarım merkezinin açılışı kapsamında eğitim yatırımlarını tamamladıklarını söyledi.