Portre Çekim İçin En İyi Diyafram Açıklığı ve Odak Uzaklığı Nedir?

Portre fotoğrafçılık üzerine uzmanlaşmak istiyorsanız, bilmeniz gereken çok şey var diyebiliriz. Bu yazıyı okuyarsanız muhtemelen kendi kendinize “Acaba portre çekimler için en iyi diyafram açıklığı ve odaklık uzaklığı nasıl olmalı?” diye sordunuz.

Bu soruyu cevaplamanıza yardımcı olmak için, sizlere birkaç kısa yol anlatacağız. Bu sayede kullanılan diyafram açıklığını ve odak uzunluğunu değiştirmenin ne kadar çok etki ettiğini doğrudan farkedeceksiniz.

Karar vermeden önce sizler için bir soru yöneltmek istiyoruz. Çekilen kişi ortamın bir parçası mı olacak, yoksa çevreyi gözardı edip kişi odaklı mı çalışma yapacaksınız. Öncelikle buna karar verminizi istiyoruz. Sonrasında planladığınız portre tarzına uygun odak uzaklığı elde etmenize yardımcı olacağız.

Portre Çekimi için Önemli İpuçları

Fotoğraf makinasının objektifi, güzel bir portre çekim yapmada hayati bir rol oynuyor. Ancak bunun için doğru ya da yanlış bir lens tabiri yoktur. Sadece perpektif önemli. Göz zevkinize ve yukarıda belirttiğimiz soruya bağlı olarak bunu başarabilirsiniz.

Bazen, sahne şeklinde ortam portleri çekmek isteyebilirsiniz. Bu durumda hem kişi hem de sahne oldukça önemlidir. Ayrıca portre çekimlerinde arka tarafın sıkıştırılıp bulanıklaştırmasını isteyebilirsiniz.

Çekimlerinizde arka planın ne kadarının görünebildiğini etkilemenin yanı sıra, farklı odak uzunlukları çekilen yüzün şeklini ve oranlarını etkileyecektir. Geniş açılı odak uzaklığı, yanlış kullanıldığı takdirde bir karikatür etkisi bile verebilir. Bunun tersi olarak telefoto odak uzaklığı daha hoş bir sonuç verebilir.

Güzel bir hızlı çekim yapmak için, birinci sınıf lens tercih edilir. Maliyeti düşüktür. Bu tür lensler kit lenslerle ve standart zoomlarla da çarpıcı sonuçlar elde etmenize olanak sağlar.

Bu sadece odak uzaklığı meselesi değil: seçtiğiniz diyafram da önemlidir. Görüntünün hangi kısımlarının odakta görüneceğini kontrol etmek için, aynı zaman da alan derinliğini nasıl kullanabileceğinizi öğrenmek için makalemizi okumaya devam edin.

Portre Çekimler için en iyi diyafram açıklığı nedir?

Bulanık arka plan kullanımı

F/4 veya f/2.8 gibi geniş bir diyafram açıklığı güzel bir alan derinliği yaratacaktır. Bu, aynı zamanda keskin görünen odak noktasından önceki ve sonraki alanların çok küçük olacağı anlamına gelir.

Yani, yalnızca çekilen kişiyi netleştirmek için arka planı bulanıklaştırmak istiyorsanız idealdir. Ancak odaklanma yapılacağı için netleştirmenin keskin olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun için en önemli nokta gözlere odaklanmaktır.

En iyi diyafram aralığı

Ancak diyafram ayarları arasında ne keskin görüntüleri elde etmek istiyorsanız, f/8 diyafram ya da buna en yakın bir bir tane seçebilirsiniz. Genelde, arka plandan ayrılma hissi yaratacak kadar dar bir alan derinliği vardır ve odaklama daha fazla ön plandadır.

Deklanşör hızından veya ISO’dan ödün verme ihtimaliniz daha düşüktür. Stüdyo ışıkları ile bir kurulum kullanıyorsanız, bu orta diyafram iyi bir başlangıç noktasıdır.

Her şeyi keskin yapın

Örneğin f/22 gibi çok küçük bir diyafram kullanara, çerçevenizdeki diğer nesnelerin de odakta görünmesini istiyorsanız, nesneleri keskinleştirmek oldukça netlik kazandırır. Bununla birlikte, küçük diyafram açıklıklarında çekim yapmak, daha yavaş bir enstantane hızı kullanmanız gerektiği anlamına gelir.

Yani bulanıklığı önlemek için bir tripod kullanılmasını veya gürültü meydana getirecek ISO’nuzu artırmak için gerekebilecek anlamına gelir.

Portre Çekimler için en iyi odak uzaklığı nedir?

24mm Geniş-Açılı Lens Kullanımı

Geniş açılı lensler genelde portre çekimler için fazla kullanılmamaktadır. En iyi geniş açılı lensler bile, çekilen resmin çok yakın olmasına neden olabilir. Yani çok yakınmışsınız gibi, burun ve alınlar daha büyük görünür.

Ancak bazı durumlarda geniş açılı lensler portre fotoğrafçılığında da kullanılıyor. Sadece yüz çekimleri için harika olmasa da, çevredeki gösterilmek istenen çevresel portre çekimleri için mükemmeldir. Tam olarak yüze odaklandığınızda çevredeki nesneler de oldukça güzel görünebilir.

85mm Portre Lensleri

Yakın telefoto çekimi, portre çekimleri arasında en sevilen odak uzaklığıdır. Bu çekimleri yapmak için APS-C sensörlü bir kamerada yaklaşık 56 mm veya tam çerçeve modelinde ise 85 mm ideal olan bir lens kullanılması daha etkili olacaktır.

Yani hangisini seçeceğiniz hem bütçenize hem de alınan yakınlığa bağlıdır. 85mm lensler genellikle fotoğrafçıların nokta odaklaması yapmak için rahat bir çalışma mesafesi sağlar.

200mm Telefoto Lensleri

Uzun bir odak uzaklığı, perspektifi sıkıştırdığı için portre fotoğrafçıları için mükemmel bir seçim olabilir. Bu genellikle nesne için daha bir farkındalık sağlar.

Ayrıca bir telefoto lens ile bulanık bir arka plan oluşturmak daha kolaydır. Bu nedenle f/2.8 gibi geniş bir diyafram açıklığı kullanıyorsanız, görüntünün bulanık kısmı da çok güzel görünebildiğinden çarpıcı sonuçlar elde edebilirsiniz.