Powerbeats Pro Kablosuz Kulaklıkları Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Beats, yeni bir kablosuz kulaklık olan Powerbeats Pro ‘yu tanıttı. 250 dolardan başlayan fiyatı ile Mayıs ayından itibaren satışa sunulacak. Powerbeats Pro tamamen kablosuz bir tasarıma sahiptir.

Aktif bir yaşam tarzı için tasarlanmıştır. Kulağı saran ve kulaktan düşmemesini sağlayan kulak kancası ile birlikte geliyor. Daha güvenli bir kulak uyumu için silikon kulak uçları kullanıyorlar.

Tasarım suya ve tere dayanıklıdır. Kullanılmadıkları zaman, şarj kutusuna yerleştirilebilirler. Powerbeats, önceki W1 çipinden daha hızlı ve daha sağlam bağlantı sağlayan ikinci nesil AirPod’larda bulunan Apple’ın en son H1 yongasını kullanıyor.

Aynı zamanda Hey Siri aktivasyonunu sağlar. Ancak Powerbeats Pro yalnızca Apple’larla değil, her türlü cihazla kullanılmak üzere tasarlandığından, onlarla birlikte başka bir asistan kullanabilirsiniz.

AirPod’lar gibi, Powerbeats Pro onları koyduğunuzda veya kulaklarınızdan çıkardığınızda çalmak veya duraklatmak için tasarlanmıştır. Her hoparlör, ses kontrolü için oynatma kontrolleri olarak da ikiye katlayan fiziksel kontrollere sahiptir.

Aynı anda sadece bir hoparlör veya stereo olarak birlikte kullanabilirsiniz. Powerbeats, müzik için 9 saatlik bir pil ömrüne sahiptir. Elektrikli saklama kutusu ile birlikte, birlikte 24 saate kadar alabilirsiniz.

Kutu bir Lightning konektörü ile şarj oluyor, ancak bir Android kablo ile birlikte kullanmayı planlamanız durumunda bir farklı bir bağlanto kablosunu da kullanabilirsiniz.