PreInsta en iyi fotoğraflarınızı bulmanızı sağlıyor!

Instagram günlük hayatta en çok kullandığımız uygulamalardan biri. Kabul etmek istemesek de gelen beğeniler bizi mutlu ediyor ve her seferinde daha çok beğeni almak istiyoruz. Durum böyle olunca da fotoğraf paylaşmadan önce en iyi fotoğrafını seçtiğinden emin olmak istiyoruz. Bu kararsız kaldığımız fotoğrafları seçerken ya arkadaşlarımıza gösterip fikirlerini alıyoruz ya da Whatsapp gruplarında oylamalar yapıyoruz. Böyle bir ihtiyaç olduğunu fark eden ekip fotoğraf seçimlerinizi hızlı ve eğlenceli hale getiren PreInsta’yı geliştirmiş.

Kullanıcı arayüzü oldukça basit ve çok kullanışlı. Uygulamayı indirdikten sonra Facebook hesabınız ile ya da email adresiniz ile giriş yapabiliyorsunuz. İkilemde kaldığınız fotoğrafları PreInsta’da paylaştıktan sonra yeni insanlar tarafından beğenilmeye başlıyorsunuz. Kullanıcılar iki fotoğrafınızdan sadece birini beğenebiliyor ve siz hangi fotoğrafın daha çok beğeni aldığını görebiliyorsunuz. Beğendiğiniz fotoğrafları fotoğrafı paylaşan kullanıcıdan başka kimse göremiyor. Bu da kullanıcıların uygulama içinde fotoğrafları daha rahat beğenmelerini sağlıyor.

Kimseyle arkadaş olmanıza ya da takip etmenize gerek yok! Evet, uygulama içinde herkes birbirinin en iyi fotoğrafı seçmesine yardım ediyor. Paylaştığınız fotoğraflar herkese gösteriliyor ve hızlı bir şekilde beğeniler alıyorsunuz. Uygulamada yorum yazmak ya da mesaj yollamak gibi etkileşimlerin olmaması kullanıcıları rahatsız edici mesajlardan uzak tutuyor.

Fotoğraflarınızı paylaşıp beğeniler almanın yanında PreInsta’da diğer kullanıcıların fotoğraflarını seçmelerine yardım etmek de çok eğlenceli. Boş zamanlarınızda PreInsta’yı açıp insanların en iyi fotoğraflarını seçmelerine yardım ederken keyifli vakit geçirebilirsiniz.

PreInsta App Store’da yayınlanalı bir haftadan kısa bir süre oldu fakat hızlı bir şekilde kullanıcı sayısı büyüyor ve kullanan insanlar arkadaşlarına da öneriyor. Henüz sadece iOS işletim sisteminde çalışan uygulamayı hemen aşağıdaki App Store linkinden indirebilirsiniz.