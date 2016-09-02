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Project Ara İptal Edildi!

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Project Ara İptal Edildi!
02-09-2016
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Modüler akıllı telefon konsepti olan Project Ara, yıllar süren geliştirmelere rağmen sona ulaşamıyor. Google projeyi iptal etti.

Kamera, batarya ve hoparlör gibi parçaların çıkarılıp takılabildiği modüler akıllı telefon projesi Project Ara, sona geldi. Yıllardır çalışmaların devam ettiği projeyle ilgili son olarak Google, geçtiğimiz mayıs ayında bir açıklama yapmış ve projeye ait cihazların geliştiricilere sonbahar aylarında gönderileceğini söylemişti.

Project Ara İptal Edildi!

Reuters kaynaklarına göre Google ilgili ürünü kendisi  sunmama kararı aldı fakat farklı donanım üreticilerine Project Ara’nın lisansını verebilir.

Bakalım Google projeyi tamamen ortadan kaldıracak mı yoksa farklı üreticilerle yola devam edecek mi?

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Project Ara İptal Edildi!” Yorumları

    ahmet esenlik
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    Daha önce görmüştüm. Alırım falan demiştim hatta ama iptal edilmiş.
    Mobil sektör için kötü olmuş cidden

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