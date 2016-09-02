Project Ara İptal Edildi!

Modüler akıllı telefon konsepti olan Project Ara, yıllar süren geliştirmelere rağmen sona ulaşamıyor. Google projeyi iptal etti.

Kamera, batarya ve hoparlör gibi parçaların çıkarılıp takılabildiği modüler akıllı telefon projesi Project Ara, sona geldi. Yıllardır çalışmaların devam ettiği projeyle ilgili son olarak Google, geçtiğimiz mayıs ayında bir açıklama yapmış ve projeye ait cihazların geliştiricilere sonbahar aylarında gönderileceğini söylemişti.

Reuters kaynaklarına göre Google ilgili ürünü kendisi sunmama kararı aldı fakat farklı donanım üreticilerine Project Ara’nın lisansını verebilir.