PS5 İçin Oynanabilir 5 Güzel Oyun Listesi

Japon teknoloji devi Sony, geçtiğimiz yılın Kasım ayında yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i piyasaya sürmüştü. Aradan geçen neredeyse 3 ay kadar bir sürede kullanıcılar PS5’in performansından memnun kaldılar ancak konsola henüz daha yeterince yeni nesil oyunlar gelmedi. PS5 şuan için bünyesinde kullanıcıları tatmin edecek seviyede yeni oyunlara sahip durumda değil. “Peki PS5 kullanıcıları şimdi ne oynuyorlar?” şşeklin bir soru sorabilirsiniz. PS5 kullanıcıların çoğu şuan için az sayıda olan yeni PS5 oyunlarının yanısıra geri dönük PS4 oyunlarını yeni nesil grafikler ve tazeleme hızları ile yeni nesil konsollarında oynuyorlar.

Ancak kullanıcılar yeni nesil oyunlar arıyorsa eğer bizde onlar için yeni oyunları içeren bir liste yaptık. Bu listede yer alan oyunlar PS5 için sunulmuş oyunlardır. Bu oyunlar az sayıda olsa da oynanmaya değer nitelikler taşıyor. Yeni nesil grafiklr, arttırılmış FPS ve kare hızları, yükleme sürelerinde ki azlık ve hikayelerde ki yenilik ile kullanıcıların ilgisini çekiyor. İşte sizler için listelediğimiz yeni nesil 5 adet PS5 oyunu;

Demon’s Souls

İlk çıkışını 2009 yılında yapan Demon’s Souls, 2020 yılında yeni nesil PS5 için yenilenmiş şekilde oyunculara sunuldu. FromSoftware’in geliştirdiği oyun klasik souls oyunlarının aratmayan türden. Geçmişte en iyi konsol oyunlarından olan Demon’s Souls, PS5 platformunda yüksek grafikler, daha hızlı kare hızlarınu oyunculara sunuyor. Şuan için PS5’in en iyi oyunları arasında da yerini koruyor.

Assassin’s Creed Valhalla

Ubisoft‘un her yıl çıkardığı Assassin’s Creed serisinin yeni oyunu olan Assassin’s Creed Valhalla, PS5’in üst düzey donanım özellikleriyle beraber çok iyi bir oyun deneyimi ortaya çıkarıyor. Vikingler’in dünyasına girdiğimiz oyunda, kendisine has içerikler yer alıyor. 9. yüzyılın Viking, İngiltere ve Norveç dünyasına üst düzey grafiklerle girebilirsiniz.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales

Marvel, 2020 yılında yeni bir Spider-Man oyunu ile karşımıza çıktı. Sony, PS5 için özel olan Marvel’s Spider-Man: Miles Morales, bize farklı deneyimler sunuyor. Bir kere Spider-Man karakterin de değişikliğe gidilmiş durumda. Oyun Miles Morales olarak başlıyorsunuz, Peter Parker ise size yardımcı olarak bulunuyor. Oyunu 60 FPS 4K çözünürlükte oynayabilmeniz mümkün. Ayrıca geliştirilmiş yeni açık dünyasıyla da dikkat çekiyor.

Immortals Fenyx Rising

Ubisoft‘un Zelda benzeri yaptığı oyunudur. Immortals Fenyx Rising, oynanış mekanikleriyle ve içerisinde bulundurduğu açık dünya ile Zelda’dan pek farklı değil. Ancak PS5 kullanıcıları için yeni bir oyun ve üst düzey grafikler ile oynamak güzel bir deneyim sunacaktır. Immortals Fenyx Rising, pek ses getiremese de kullanıcıların oynayabileceği kendine özgü aksiyonuyla dikkat çekiyor.

Destiny 2

Yenilenmiş bir şekilde karşımıza çıkan Destiny 2, PS5’in donanım özellikleriyle birlikte oldukça iyi bir konumda yer alıyor. Çarpıcı grafikleriyle ve birinci sınıf aksiyonun yanında bir de 120 FPS desteği ile oyuncuların dikkatini çekmeyi başarıyor.