2017 yılı son çeyrek verilerine bakacak olursak, en başarılı oyun konsollarının PS4 serisi olduğunu görüyoruz. Özellikle Sony’nin gelişmiş model olarak sunduğu PS4 Pro modelinin satış rakamları oldukça yüksek. Rakip Xbox oyun konsolları için geliştirilmiş seriler geliyor olsa da Sony’nin PS4 modeli uzun bir süre daha gündemde kalmaya devam edecek gibi. Bu nedenle mi bilinmez ama üçüncü parti ürün geliştiricileri de PS4 modelleri için özel aksesuarlar üretmeye devam ediyor. Bunlara dahil olan ürünlerden birisi de Hori Onyx oldu.

Hori Onyx Nasıl Bir GamePad?

Hori Onyx oyun kolları, PS4 konsolları için sunulan özel bir oyun kolu olarak tanıtıldı. PS4 modeliyle beraber gelen DualShock 4 modeline oldukça benzer olan seri, bazı farklılıklarla beraber farklı bir oyuncu deneyimi sunulmasını sağlıyor. Hori Onyx oyun kollarının ilk farklılığından söz edecek başlayalım.

Genel tasarım oldukça benzer olsa da Hori Onyx serisi, analog yerleşimini değiştiriyor. XBOX kontrol cihazlarında gördüğümüz gibi bu seride de D-Pad, yani yön tuşları sol analog kısmının yerini almış durumda. Bununla beraber sol analog ise üst kısma taşınmış. Ortada yer alan dokunmatik yüzeyin hemen başlangıç noktası seviyesine taşınmış bir analog kolundan bahsediyoruz. Bunun yanı sıra analog başlarında kullanılan tasarım ise değiştirilmiş.

PS4 ana kontrol cihazına göre Hori Onyx, analog başlarında daha içe doğru ve daha oval bir yapı kullanıyor. Bu şekilde başparmak için daha iyi kavrama imkanı sunuluyor. Ayrıca firmanın analogların dayanıklılığı konusunda da garanti verdiği belirtiliyor. Genel tasarımda da biraz daha kavli ve dairesel hatların öne çıktığı bir yapıya sahip olan kontrol cihazı, bunlar dışında oldukça geniş tetik tuşları da sunmakta. İşlevsel bakımdan değerlendirecek olursak, tetik tuşlarının PS4 ana kollarından çok bir farkı bulunmamakta.

Kontrol cihazının son önemli değişikliği ise LED ışıklandırmamasının olmaması. Bu durum kimi kullanıcılara göre artı kimi kullanıcılara göre eksi bir durum. Kullanıcı ışığı olarak kontrol cihazlarında Sony tarafından eklenen LED ışıklandırma bu modelde yer almıyor. Kullanım ise yine kablosuz şekilde yapılmakta.

Tüm bu özellikleriyle beraber üçüncü parti bir kontrol cihazı olmasının fiyatına etki edeceği düşünülen yeni cihaz, ne yazık ki fiyat konusunda çok aşağıda bir rakam sunmuyor. Bu model 45 dolar gibi bir fiyatla satılıyor ve ülkemizde de 200 TL gibi rakamların üzerine çıkması beklentisi var.