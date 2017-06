PS4 Pro vs Xbox One X karşılaştırma

PS4 Pro‘nun modası geçiyor ve Xbox One X‘in bu yıl gelmesi bekleniyor. Ancak, Microsoft konsolunu beklemeniz mi yoksa PlayStation 4 Pro’yu hemen kapmanız mı gerekiyor?

Sony’nin PlayStation 4 Pro şu an revaçta değil ve şu anda piyasadaki en güçlü oyun konsolu. Ancak, Microsoft’un geliştirilmiş Xbox One X‘in gelmesiyle bu tacı sonsuza kadar tutmayacak.

Bazı oyuncular zaten her iki konsolun sahibi olabiliyor. Ancak bunun çok pahalı olduğu bir gerçek. Yani sadece bir tane arıyorsanız, şu an PS4 Pro‘yu almanız mı yoksa Xbox One X için birkaç ay daha beklemeniz mi gerekiyor?

PS4 Pro vs Xbox One X fiyatı ve çıkış tarihi

Sony’nin konsolu 10 Kasım 2016’da Türkiye’ye geldi ve 1 TB ücreti yaklaşık 1.750 TL civarındaydı. Bu yalnızca varsayılan PS4 modelinden (PS4 Slim) 300 TL’den fazla ve bu da oldukça makul bir öneri getiriyordu.

Xbox One X henüz piyasaya çıkmadı, ancak 7 Kasım 2017’de ABD ve İngiltere başta olmak üzere dünya çapında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Fiyatı geldiğinde 499 $ – PS4 Pro’dan neredeyse 100 $ daha pahalı, farkı daha da belirgin hale getirmek için Sony’nin daha önce bir fiyat indirimi yaptığı için şansımız kalmadı. Yine de bir tahmin yapmamız gerekirse 2.000 TL civarında bir fiyat etiketine sahip olacaktır.

PS4 Pro vs Xbox One X özellikleri

Yani Xbox One X, PS4 Pro‘dan biraz daha pahalıya mal olacak, ancak paranız için daha fazlasını alacak mısınız?

One X, her bir çekirdek 2.3GHz‘de saat hızına sahip ve özel olarak oluşturulmuş sekiz çekirdekli bir CPU’ya sahiptir. PS4 Pro’daki 8 çekirdek kurulumuna benzer, ancak bu Xbox’a hafif bir avantaj sağlayan 2.1GHz hızında çalışıyor.

Burada en büyük donanım değişikliğini sağlamak için gerekli olan GPU. Tamamen özel AMD yongası, her biri 1172 MHz’de çalışan 40 hesaplama birimine sahiptir – PS4 Pro’nun 36 ünitesinin çalıştığı 911MHz’den çok daha hızlıdır. Microsoft, altı teraflop GPU gücü sunma sözü veriyor.

Hepsi, başka yerlerde bol miktarda bant genişliği gerektiren pürüzsüz, tutarlı 4K’yi çalıştırmak amacıyla tasarlanmış. Bu amaçla, One X’in toplam bellek bant genişliği 326GB/s (PS4 Pro’da 218GB/s) olan 12 GB GDDR5’e (diğer taraftan PS4 Pro’da 8GB’a) sahiptir.

Tüm bu özelliklerin performansı nasıl etkilediği açısından One X, saniyede 60 kare/saniyede 4K çözünürlükte veya en azından amacının oyun oynamaya yetenekli olması gerekir. Buna karşın, PS4 Pro, upkalasyonlu 4K sunar ve genellikle düzgün 60fps sunar. Gerçi bir X’i test etmeden teknik özelliklerin gerçek hayatta nasıl oynandığını tam olarak bilmek zor.

Her iki konsol da varsayılan olarak 1 TB sabit disk ile birlikte geliyor. PS4 Pro, bunu yükseltmenizi (örneğin bir SSD’ye veya daha büyük bir sürücüye) veya depolama alanını genişletmek için harici bir sürücü kullanmanıza olanak tanır. One X, kesinlikle harici bir sürücü kullanmanıza izin vereceğini bilmemize rağmen, dahili sürücüyü yükseltip yükseltemeyeceğinizi henüz bilmiyoruz.

PS4 Pro‘da olmamasına rağmen Xbox One X 4K Blu-ray oynatacak. Çoğu insan için büyük bir olasılık değil, ancak filmleri mümkün olan en yüksek çözünürlükte izlemek isteyecekseniz, Bir One X‘i beklemek isteyebilirsiniz.

Her iki konsol da sadece belirli Pro / One X desteğiyle değil, diğer oyunların performansını artırabilir. Arttırma modu, Pro’tan önce piyasaya sürülen bazı PS4 oyunlarında oyunu iyileştirmek için PS4 Pro’nun daha yüksek bir GPU ve CPU saat hızı ile çalışmasını sağlar. Bazı oyunlar için daha yüksek kare hızları sağlamalı ve yükleme sürelerini de azaltabilir.

Bununla birlikte, OneX’in hafif kenarı var, çünkü Microsoft, her Xbox one X’in yerli performans artışı sunacağını iddia ederken, Boost Modu her PS4 oyununda çalışmayacak. Şirket, farklı oyunların yazılım mimarisine göre farklı avantajlar göreceğini vurguladı; ancak çözünürlük, grafik kalitesi veya kare hızı gibi özelliklerin de bir kısmını görmeliyiz.

PS4 Pro vs Xbox One X VR desteği

Her iki konsolun en önemli konularından biri VR. Artan işlemci gücü ile her iki konsol da hem Microsoft hem de Sony’nin bahis oynadığı sanal gerçeklik kulaklığını almaya çalışan herkes için ciddi bir performans yükseltme sözü veriyor.

Sony, mevcut VR standartlarına göre oldukça uygun olan çok sayıda seçkin eser ve perakende satışıyla 400$ dolarlık kendi PlayStation VR‘yi piyasaya sürdü. PS VR‘yi kullanmak için Pro’ya ihtiyacınız yok. Normal bir PS4 ile de iyi çalışıyor ancak VR oyunlarının ve deneyimlerinizin olabildiğince sorunsuz çalıştığından emin olmanıza yardımcı olacak.

Microsoft, kendi sanal gerçeklik kulaklığını yapmıyor ve bunun yerine Oculus Rift ile ortak çalışması bekleniyor. Şirket her kulaklık için bir Xbox One denetleyicisi sağlamak için Oculus ile zaten bir araya geldi ve Windows 10 Rift‘i akılda tutmak için tasarlandı – çünkü Microsoft henüz resmi bir şey açıklamadı.

Xbox One VR söz konusu olduğunda bu, PC ile çok daha fazla çapraz uyum anlamına gelecektir. En büyük dezavantajı? Bir kez daha, fiyat. Rift 499$ ve bunu bir X’in beklenen 499$ fiyat etiketine eklediğinizde çok pahalı bir seçim gibi görünmeye başlıyor.

PS4 Pro vs Xbox One X oyunlar

En önemlisi de, oyun kütüphaneleri hakkında ne düşünüyorsun? Zaten kendi konsolunuza (veya ikisine de) sahipseniz, bu daha az önemli bir faktördür, ancak bu nesil için yeni iseniz o zaman çok daha önemli olabilir.

Açıkçası, bir dereceye dek kişisel bir zevk meselesi ve göz önüne getirilecek en önemli şey, her bir konsolun münhasıran sıralaması. PS4 Uncharted 4 ve Bloodborne gibi özelliklere sahiptir ve Detroit: Beyond Human ve Hideo Kojima‘nın Death Stranding gibi önemli filmlerine sahiptir. PlayStation Now akış hizmeti sayesinde küçük bir ücret karşılığında bir dizi eski Sony başlığını da oynatabilirsiniz.

Xbox One için benzer bir hikaye: Halo, Gears of War, Crackdown, ReCore ve Forza, platformda oynayabileceğiniz seçkinlerden sadece birkaçı. Bunlarla ne kadar fazla ilgileniyorsanız, Microsoft ile yapışma konusundaki tartışmanız o kadar iyi olur.

Xbox One, eski Xbox ve Xbox 360 oyunlarını oynama şansı sunan geriye dönük uyumluluk da sunar (hepsi desteklenmemekle birlikte). Microsoft ayrıca, aylık bir ücret karşılığında çeşitli Xbox One ve 360 ​​oyunlarını indirmenize izin vermeyen bir abonelik hizmeti olan Xbox Game Pass‘ı başlatıyor ve PS Now‘dan daha ucuz.

Her iki konsolda da seçebileceğiniz çoklu platform başlıkları var ve One X’in üstün özellikleri bu oyunların en iyi sürümünü Microsoft’un platformunda bulacağınız anlamına geliyor. Para için PS4’ün daha iyi bir kütüphanesi olsa da, henüz bir PS4 sahibi değilseniz, muhtemelen tek başına Sony platformunu öneriyoruz.

Özet

Şimdilik, PS4 Pro‘yu tercih etmek oldukça güvenli bir bahis gibi görünüyor. Özellikle VR’yi de kullanmayı umuyorsanız, Microsoft’un alternatifinden çok daha ucuzdur. Performans ve güç açısından biraz geride kalabilir ancak muhtemelen ortalama bir oyuncu farketmek için yeterli değildir ve PS4 de özel oyunların daha iyi bir serisine sahiptir. Yine de, bir konsolda gerçek 4K’lık 60 fps’de bir deneyim istiyorsanız (ve bunun için ödeme yapmanın bir sakıncası yoksa), One X’ın gidebilmesinin tek yolu.