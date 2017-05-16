Nintendo Switch sonunda tükendi, ancak PS4 gibi konsolların egemen olduğu bir pazara yöneldi. Aralarında karar veremiyorsanız, PS4 vs Nintendo Switch karşılaştırma incelemesi sizi doğru yola sokacaktır.

Nintendo Switch nihayet Avrupa’de yıllarca bekledikten sonra satın almaya hazır ancak PS4 ve Xbox One gibi konsolların hakim olduğu bir pazara yöneldi. PS4 veya Nintendo Switch satın almaya karar veremiyorsanız, ne yapmalısınız? Herhangi bir şansla, bizim PS4 vs Nintendo Switch karşılaştırma incelemesi size doğru karar vermenize yardımcı olacaktır.

Nintendo Switch ve PS4 Türkiye Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Yani, özelliklere geçmeden önce PlayStation 4 ve Nintendo Switch arasındaki fiyatlandırma ve bulunabilirlik farkı nedir?

Sony‘nin PS4’ü ile başlayalım. PlayStation 4, Kasım 2013’ten beri Türkiye’de satışa sunulmuş durumda ve ilk yayın tarihinden itibaren dramatik bir şekilde fiyat düşüşü yaşıyor.

Kontrol birimi ve oyunları bir araya getirirken konsol başlangıçta 2.000 TL’den fazla maliyete mal olduysa da, istekli oyuncular anlaşmaya bağlı olarak 1.500 TL civarındaki 1 joystick ve bir oyun (veya iki) ile PS4 Slim satın alabilirler. Daha sonra pek çok oyun ve joystick seçenekleri ile satışa çıktığını da belirtelim. Genellikle futbol oyunlar (pes, fifa) hediyeleri oluyor.

Daha güçlü bir model istiyorsanız, PS4 Pro kendi başına 1.750 TL satılmaktadır.

Öte yandan, Nintendo Switch piyasaya yeni ve PS4 ile aynı tür fırsatlar sunmuyor. Switch’in piyasaya yeni gelmesi, bir PS4’ten biraz daha pahalıya mal olacağı anlamına gelmekte ve kullanıcıları paketlenmiş bir oyun olmaksızın 280 sterline satışa sunmuştur. Bunun anlamı, konsol için £ 280 ödenmesi üzerine kullanıcıların oynamak için bir oyun için 40-60 £ ek ücret ödemeleri gerektiği anlamına geliyor.

Bunun yanında, Switch için 280 pound paketin bir parçası olmayan birkaç aksesuar mevcut ve oldukça pahalılar. Bununla birlikte, daha fazla karşılaştırma derlemesini aksesuar bölümünde tartışacağız.

Nintendo Switch ve PS4 Özellikleri ve Tasarım

Bir saniye özelliklerden konuşalım. Nintendo Switch, 250 CUDA çekirdeği ve maksimum 1GHz çıkışa sahip özelleştirilmiş bir Nvidia Tegra işlemcisine sahiptir ve maksimum 2GHz çıkışa sahip bir CPU ile gelir. Öte yandan PS4, yarı özel bir AMD X86 Jaguar CPU, yarı özel bir AMD Radeon GPU ve 8GB GDDR5 RAM sunuyor. PS4, ayrıca Swicht ile karşılaştırıldığında üzerinde 32GB (microSD ile genişletilebilir) ile 500GB ve 1TB’de çok daha yüksek depolama seçenekleri sunuyor. Ancak diğer incelemelerin aksine, teknik özellikler iki konsolu karşılaştırırken gerçekten önemli değil. Peki Neden?

PS4 ve Nintendo Swich, özellik açısından pek karşılaştırılabilir değil, çünkü ikisi de tamamen farklı deneyim sunuyor. PlayStation 4, fiyat etiketi olmayan bir oyunun kalitesine benzer bir oyun sunan, oldukça standart bir oyun konsolu olup tüm ömrünü TV’nizin altında geçirir.

Switch aynı zamanda yanında verilen Dock ile evinizde kullanılabilen ve JoyCon denetleyicileri ile eşleştirildiğinde (Wii U Oyun Konsoluna benzeyen) taşınabilir bir cihaz olarak kullanılabilen bir hibrid konsoldür. Bu, oyunlarınızın artık TV’nize bağlı olmadığı, örneğin Zelda: Boath of the Wild ve Mario Kart 8: Deluxe Edition gibi işyerinde yolculuk yaparken veya uzun yolculuklarda oynamanıza izin verdiği anlamına geliyor. Dolayısıyla, özellikler karşılaştırılabilir değil: Nintendo, küçük tablette Switch’in tüm iç kısımlarına uymak zorundayken, Sony’nin PS4’ün geniş boyutları ile çalışması, daha fazla teknoloji ile dolması gerekiyor. Ayrıca bkz: Zelda Mobil Platforma Geliyor

Tabii ki grafik anlamında PS4 kazanır: Switch, PS4’ün saf gücü ile rekabet edemez; ancak Switch / PS4 oyunları piyasaya çıktıkça daha ayrıntılı bir şekilde karşılaştıracağız. Şimdilik, PS4, Swich’ten daha iyi çalışıyor olsa da PS4, Switch gibi üç ila altı saatlik bir pil ömrüyle hareket halindeyken oyun sunamıyor. Switch yerleştirildiğinde 1080p çıkış sunabilir, ancak bu 6.9 inç tablet ekran üzerinden oynatıldığında 720p’de maksimum seviyeye çıkar.

Ayrıca, PS4’ün, varolan herhangi bir PS4 konsoluna takılan 349 £ ‘lık bir aksesuar olan PlayStation VR aracılığıyla oyunculara VR yetenekleri sağlayabileceğini de belirtmek gerekir. Switch, diğer taraftan, böyle bir şey sunmuyor – Nintendo gelecekte VR planlarını ima etti.

Nintendo Switch ve PS4 Aksesuar

İki konsol için aksesuarlar ne olacak? PlayStation 4‘te bir denetleyici ve oynamak için ihtiyaç duyduğunuz her şey bulunur ve fiyat bölümünde de belirtildiği gibi, seçtiğiniz pakete bağlı olarak genellikle bir veya iki oyun ile birlikte gelir. Nintendo Switch, diğer taraftan, Switch, Televizyonda kullanılan Dock ve bir dizi JoyCon denetleyicisi ile birlikte gelir ancak konsolda oynamak için bir oyun bulunmamaktadır.

Bunun üzerine, standart bir TV oyun konsolu isteyenler, Switch ‘Pro’ kumandasına sahip olabilir ve bu da Sony’nin DualShock 4 denetleyicisinden £ 20 daha fazla olan 64.99 £ ‘a mal olur. Daha geleneksel bir kontrol cihazı ayarı oluşturmak için JoyCon’u dahil bir tutamağa bağlayabilirsiniz, ancak Pro denetleyicisi, kullanıcılara daha yoğun oyun oturumları için rahat bir gamepad sağlar. Ayrıca, ek JoyCon kontrol birimleri istiyorsanız, bu size 74.99 £’a maliyeti olacak.

32GB’luk dahili depolama alanını iyileştirmek istiyorsanız, bir MicroSD kart almanız gerekecek.

PS4’te ayrıca bol miktarda aksesuar mevcut, ancak bunlar oyun deneyiminin ayrılmaz bir parçası değil – kullanıcılar, diğer çevre birimleri arasında sürmek için direksiyon simidi satın alabilirler. Bununla birlikte, yukarıda belirtildiği gibi, PS4 için mevcut olan ana aksesuar, oyunculara iyi kalitede VR sunan 349 £ ‘lık bir kulaklık seti olan PlayStation VR ve şu anda konsollarda PS4’e özgü bir aksesuardır.

Nintendo Switch ve PS4 Oyunları

PS4 ve Nintendo Switch karşılaştırıldığında muhtemelen oyunlar en önemli husustur. Önce platform için mevcut oyunların sayısı hakkında konuşalım. Tabii ki PS4’ün 2013’te piyasaya sürülmesi ile birlikte, pek çok çok oyun var. Buna kıyasla, Switch’in lansman sırasında mevcut 5-10 oyun vardı ve 2017 ve sonrası için 100’den fazla oyun üretildi.

Elbette, Switch oyun kütüphanesi yıllar içinde büyümeli, ancak özellikle Battlefield ve Call of Duty gibi popüler oyunlardan başlattığınızda Switch’in kullanabileceği pek çok oyun olmadığını unutmamak önemlidir.

Üçüncü parti oyunlar veya Nintendo’nun yarattığı oyunlar (Mario, Zelda, vb.) Hakkında daha çok ilgilenip ilgilenmediğinize karar vermeniz gerekir. Zelda ya da Mario hayranınızdan ölüyorsanız, yaklaşmakta olan Zelda’nın piyasaya sürülmesinden sonra Switch’e yatırım yapmanız faydalı olabilir: Breath of the Wild, Switch birinci parti Nintendo oyun sürümlerini elde edebilmek için tek konsol olacak . Bununla birlikte, üçüncü parti oyunlar (veya Sony’nin Uncharted gibi cömertçe sahip olduğu özel oyunlar) sizin için daha fazla görünüyorsa, PlayStation 4 daha iyi bir seçim olabilir.

Nintendo Switch Özellikleri

Nvidia Özel Tegra İşlemci

Nvidia GPU

32GB Storage

Micro-SD card yeri

6.2″ 720p Dokunmatik ekran

USB-C port

HDMI 1080p çıkış

Wi-Fi

6 saat pil ömrü Sonuç

PS4 ve Switch birbirinden çok farklı olduğu için zor bir seçimdir ve karar kişisel tercihlerinize bağlı olacaktır: mobil vs ev, grafik vs taşınabilirlik ve en önemlisi, oynadığınız oyun türleri. Switch, PS4’ten biraz daha pahalıdır, ancak başka herhangi bir konsol tarafından sunulmayan bir şey sunmaktadır. Hiç şüphe yok ki etkileyici olsa da, ek aksesuarların fiyatı ve büyük oyunlar olmaması, lansmanda PS4’ün üzerinde Switch tavsiye etmenin zor olduğu anlamına geliyor.

Not: Fiyatları Pound vermemizin sebebi Nintendo Switch’in Türkiye’de satışa çıkmamış olmasından kaynaklanmaktadır.