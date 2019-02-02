PS5 Çıkış Tarihi, Özellikleri ve Yenilikleri

Artık PS4 resmen piyasadaki ününü geride bırakmaya başladı. Şimdi ise tüm gözler Huawei Mate 20 Pro İnceleme‘e yöneliyor; yani Sony PlayStation 5. Akıllarda soru işareti oluşmaya başladı, beraberinde ne özellikler getirecek ve ne zaman piyasaya sürülecek? Bu sorular sadece merak edilenlerden bir kaçı.

Sony’nin PS5 hakkında özel planları söz konusu olduğunu ve bunu çok ciddi bir şekilde gizli tuttuğunu bliyoruz. Ancak Sony Interactive Entertainment’ın Başkanı ve CEO’su Shawn Layden sayesinde, önümüzdeki aylarda PlayStation 5 çıkış tarihini kesinlikle açıklanacağını düşünüyoruz.

Ayrıca Sony başkanı Kenichiro Yoshida, Financial Times ile röportajda şirketin yeni nesil bir oyun konsolu üzerinde çalıştığını da doğruladı. Mayıs ayında, Sony Interactive CEO’su John Kodera, Wall Street Journal’a PS5’in en az 2021’e kadar piyasaya sürülmeyeceğini ifade etmşti. Ancak, Ace Securities’in bir raporu, PS5’in 2019’un sonuna kadar çıkabileceği iddialarında bulundu.

Şimdilik hep ikili söylemler söz konusu olsa da genel anlamda PS5 ile neler gelebilir, söylentileri ve yorumları baz alarak sizlere genel özellikleri hakkında derinlemesine bir bilgi kataloğu hazırladık. Güzel okumalar dileriz.

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PS5 Ne Zamana Çıkacak? PlayStation 5 Çıkış Tarihi

PS5’in çıkış tarihi konusunda henüz Sony’den gelen resmi açıklama söz konusu değil. Ancak bazı analistler, PlayStation 5’in çıkış tarihinin 2020 ya da 2021 civarında olacağını tahmin ederken, diğerleri 2019’un sonlarına kadar ulaşabileceğinden bahsetmektedir. Kısacası açıklanma tarihi 3 yıllık zaman dilimini kapsıyor.

Şayet PS5’in 4K desteği olduğunu göz önünde bulundurursak, 4K TV pazarının %50’ye yakını dağıtılmış olduğunda öngörülen süreler ile paralellik göstermesi oldukça mantıklı olacaktır. Çıkış tarihi hakkında birçok spekülasyon dönmesine rağmen, Sony’nin yeni CEO’su Kenichiro Yoshida, şirketin 2021’e kadar standart öngörülen iş planını yayınladı.

Sonuç olarak ortadaki söylentileri baz alırsak, genel olarak çıkış tarihi 2019, 2020 ve 2021 yılları arasında olacak.

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PS5 Kimlere Rakip Olacak

Her ne kadar PlayStation 5’in çıkış tarihi konusunda ısrarla bekleyişte olsakda durum değişmeyecek. Sonuç beklemek… Sony’nin PS4’ün daha da yükseltilmiş versiyonu ile daha fazla kitleye hitap etmesi, bir şekilde ızdırıaplı bir bekleyiş haline geliyor.

Bunlara ek olarak PS4 Pro, pazar için hala yeni ve doğrudan Microsoft’un Xbox One X ürünü ile rakebet sergiliyor. Ancak Microsoft’un oldukça hızlı bir ilerleyişini göz önünde bulundurursak, Sony’nin şu anda aynı şeyi yapmaması ve belki de bu süreçte daha da ilerlemesi ihtimalinin düşük olması anlamına geliyor.

PlayStation 5 – 4K Oyun Desteği Taşıyacak mı?

PS4 Pro, 4K oyununun nasıl bir şey olabileceği konusunda küçükte olsa bir ipucu sunuyor. Fakat asıl gerçek hala gizli kalıyor. Tek bir kareyi aıp her birini 4K çözünürlükte dört piksel yapmak için kullanılan “dama tahtası” tekniği zekice bir çözümdür. Doğal 4K görünüm sağlayabilir, ancak performansı tutarlı tutmak için genellikle çözünürlükten ödün vermesi gerekir.

CTO ve geliştirici Rebellion’un kurucu ortağı olan Chris Kingsley, PS5’in özellikleri konusunda çarpıcı iddialarda bulundu. Yeni gelecek olan PS5’in sadece 4K TV’leri değil aynı zamanda 8K TV’leri de destekleyeceğini dile getirdi.

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PS5: VR Desteği Bulunacak mı?

Sony, PlayStation VR sayesinde sanal gerçeği benimseyen ilk konsol üreticisi oldu. PlayStation 5 konsolunun VR için geliştirilen yeni özelliği bir uygulamayı nasıl göstereceği konusunda spekülasyonların olmasına neden olmuştur.

Şu anda PlayStation VR, Oculus Rift ve HTC Vive cihazından daha düşük bir çözünürlükte çalışıyor. Ancak şuan ki hali ile bile temel PlayStation 4’ü neredeyse sınırlarının ötesine taşıyor.

Bir PS4 Pro’da bir PlayStation VR çalıştırmak, genel VR deneyimi açısından gerçekten çok kullanışlı olan gelişmiş kare hızları sunar, ancak PS4 Pro bile PlayStation VR kulaklığı tarafından belirlenen çözünürlük sınırlamalarının üstesinden gelemez.

HDR ve daha geniş görüş alanlarına ulaşması gerekmekte. Bundan dolayı ne yazık ki, 4K destekli VR’nin PS5 için bile bir olasılık olabileceğini düşünmüyoruz. Ancak yine de VR desteğinde PS4’ün çok daha ilerisine gidebilmesi oldukça muhtemel.

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PS5 Görünümü Nasıl Olacak?

PlayStation 5 gibi gelecekteki konsolları, şu anki hantal konsollardan farklı olacak. Oyunlarının, bulut depolarda saklanması ve oyun akışındaki gelişmeler sayesinde günümüzün cihazlarını mevcut olanlara göre kökten değiştirecek.

Bununla birlikte, Sony’nin daha Nintendo benzeri bir yaklaşım benimsemesi ve PS5’i küçük bir kutuya koyması ihtimalinin düşük olduğunu da unutmamak gerekir.

Sony Computer Entertainment Başkanı ve CEO’su Andrew House, PS4’ün açılışında, PS4’te sabit diskler ve 8GB RAM’i koymaya karar vermenin “milyar dolarlık kararlar” olduğunu ifade etmişti.

Sony’nin PS4 ve Pro için harici sabit disk desteğini mümkün kılması, doğru yönde atılmış bir adımdı. Şüphesiz bu durum daha büyük 4K varlıklarla uğraşmak zorunda kalacak olan PS5’e aktarılabilecek bir şey.

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PS5 ve Oyun Akışı

Sony’nin PlayStation Now şeklinde bir oyun akışı hizmeti var. Sony PlayStation Now’un satışa sunulduğu rakamlar hakkında sıkıntıda kalıyor, ancak etkileyici olmadıklarından şüpheleniyoruz.

PlayStation Now’a, etkin bir şekilde geriye dönük uyumluluk sağladığı için, daha önce PlayStation 2s ve 3s sahipleri için ücretsiz olan ve doğru abonelik ücretlerini ayarlama konusunda kesinlikle problemleri vardı.

Ancak en büyük sorun geniş bant hızlarıdır. 4K TV bile tatmin edici akış sağlamak için minimum 25Mbps geniş bant gerektiriyor. 4K oyun akışının bu hızlarda bile güvenilir bir şekilde çalışıp çalışmayacağı konusunda çeşitli sorunlar olabilir.

Sony’nin mega hızlı genişbantlı bağlantılar için, belki de donanım maliyeti yüksek olan cep telefonu tarzı bir abonelik modeliyle, PS5 konsolunun küçük bir form faktörü bulut tabanlı versiyonunu bulunabilir.

PS5 Beklenilen Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

PlayStation 4’ün 2013 yılında piyasaya sürüldüğü ve Sony’nin önceki konsollarının altı yıllık aralıklarla geldiği göz önüne alındığında, en erken 2019’un sonuna doğru PlayStation 5’i tanıtılacağını düşünmek mantıklı.

Mevcut teknoloji türü, PS5’i büyük bir fiyat etiketine sahip olamadan 4K oyunları kolayca oynamaya izin vermeli. Zaten 2019 yılı içinde 4K TV’ler hemen hemen her evde olabilecek şekilde yaygınlaşabilir.

Özellikle, 4K TV’lerle kritik bir ev kitlesine ulaştığında, şüphesiz ki PS5 tanıtılmaya çok yakın olacak. Bu nedenle belki de 2020, Sony’nin PS5’i piyasaya sürüleceği yıl olabilir.