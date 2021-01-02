Sony, bundan 3 ay önce yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i piyasaya sürmüştü. Yeni nesil konsoluyla artık oyunlar daha kısa sürede yüklenebiliyor, gelişmiş görseller ve daha iyi kare hızlarına ulaşabiliyor. Bununla birlikte Sony, bir önceki oyun konsolu PS4 oyunlarının yeni nesil PS5‘te de oynanabileceğini açıklamıştı. Ancak bunun söylemesine ve gerçek olmasına rağmen bazı PS4 oyunları PS5‘te oynanamıyor.

Sony bu oynanamayan PS4 oyunlarını listelemişti. Aralık 2020’de 8 oyuna kadar geriliyen liste de artık çok büyük yapımlar silinmiş durumda. Yani PS5 aldığınız zaman PS4’ün birçok oyununu oynayabilecek durumda olacaksınız. Ancak hala bazı oyunlar PS5’te oynanamaz durumda ve bu bazı oyuncuların hala canını sıkıyor durumda.

PS5’te Çalışmayan PS4 Oyunları

Assassin’s Creed Syndicate*

Assassin’s Creed Chronicles: India*

Assassin’s Creed Chronicles: China*

Assassin’s Creed Chronicles: Russia*

Risk*

Star Trek Bridge Crew*

Werewolves Within*

Space Junkies*

Afro Samurai 2: Revenge of Kuma – Volume One

TT Isle of Man – Ride on the Edge 2

Just Deal With It!

Robinson: The Journey

We Sing

Hitman Go: Definitive Edition

Shadwen

Joe’s Diner

Bu oyunlar şuan için PS5’te oynanamaz durumda ama ileri de Sony tarafından gelecek haber ile PS5’e geçiş yapabilirler. Bunun dışında PS5’te geri dönük oynamak için yapmanız gereken PS4’ten harici depolama ile aktarım yaparak veya uyumlu bir oyunu PS5 sürücüsüne takarak oynayabilirsiniz. PS4 oyunları PS5’te yüksek performanslı şekilde açılacaktır.