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PS5’te Hangi PS4 Oyunları Çalışmıyor?

Sony, geri dönük olarak birçok PS4 oyununun PS5'te çalışacağını açıklamıştı. Ancak bazı PS4 oyunları hariç, işte o oyunlar..

Yunus Emre Çakır

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PS5

Sony, bundan 3 ay önce yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5‘i piyasaya sürmüştü. Yeni nesil konsoluyla artık oyunlar daha kısa sürede yüklenebiliyor, gelişmiş görseller ve daha iyi kare hızlarına ulaşabiliyor. Bununla birlikte Sony, bir önceki oyun konsolu PS4 oyunlarının yeni nesil PS5‘te de oynanabileceğini açıklamıştı. Ancak bunun söylemesine ve gerçek olmasına rağmen bazı PS4 oyunları PS5‘te oynanamıyor.

Sony bu oynanamayan PS4 oyunlarını listelemişti. Aralık 2020’de 8 oyuna kadar geriliyen liste de artık çok büyük yapımlar silinmiş durumda. Yani PS5 aldığınız zaman PS4’ün birçok oyununu oynayabilecek durumda olacaksınız. Ancak hala bazı oyunlar PS5’te oynanamaz durumda ve bu bazı oyuncuların hala canını sıkıyor durumda.

PS5’te Çalışmayan PS4 Oyunları

  • Assassin’s Creed Syndicate*
  • Assassin’s Creed Chronicles: India*
  • Assassin’s Creed Chronicles: China*
  • Assassin’s Creed Chronicles: Russia*
  • Risk*
  • Star Trek Bridge Crew*
  • Werewolves Within*
  • Space Junkies*
  • Afro Samurai 2: Revenge of Kuma – Volume One
  • TT Isle of Man – Ride on the Edge 2
  • Just Deal With It!
  • Robinson: The Journey
  • We Sing
  • Hitman Go: Definitive Edition
  • Shadwen
  • Joe’s Diner

Bu oyunlar şuan için PS5’te oynanamaz durumda ama ileri de Sony tarafından gelecek haber ile PS5’e geçiş yapabilirler. Bunun dışında PS5’te geri dönük oynamak için yapmanız gereken PS4’ten harici depolama ile aktarım yaparak veya uyumlu bir oyunu PS5 sürücüsüne takarak oynayabilirsiniz. PS4 oyunları PS5’te yüksek performanslı şekilde açılacaktır.

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Oyun

PS5’te Hangi PS4 Oyunları Çalışmıyor?

Sony, bundan 3 ay önce yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5'i piyasaya sürmüştü. Yeni nesil konsoluyla artık oyunlar daha kısa sürede yüklenebiliyor, gelişmiş görseller...
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