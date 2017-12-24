Steam listelerini kasıp kavuran yapımlardan biri olarak karşımıza çıkan Playerunknown’s Battlegrounds, en çok oynanan Steam oyunlarının bile önüne geçmeyi başarmıştı. Sadece erken erişim oyunu olarak gelen bir yapım olmasına rağmen, listeleri sallayan Playerunknown’s Battlegrounds oyunu için geçtiğimiz hafta içerisinde ise final sürümünün yayını yapıldı. PUBG 1.0 olarak yayınlanan kararlı sürüm, oyunun tamamlanmış olduğunu da göstermiş oldu. Konsollara gelen sürümlerden sonra Steam üzerinden de yayınlanan kararlı sürüm sonrasında merak edilen yol haritası da açıklandı. Oyuna bundan sonra neler geleceğine bakalım.

PUBG 1.0 Optimizasyonları Tamamlanacak

Yapımın yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya bakacak olursak, ilk olarak oyunun optimizasyonlarının üzerinde durulacağı belirtildi. İlk 10 günlük süreç içerisinde yaşanan donma ve sunucu sorunlarının tamamen önüne geçilmek için çalışmalar yapılacağı belirtildi.

Özellikle sunucu yükünün azaltılması için yeni güncellemeler yayınlanacak. Bunun yanında oyun içi sorunların önüne geçmek içinde güncellemeler yayınlayacaklarını belirten yetkililer, belirttiğimiz gibi ilk 10 günlük kısmı bu bölüme ayıracaklarını açıkladılar.

PUBG 1.0 Yeni Haritalar Alacak

Oyunun yaratıcısı olan Brendan Greene tarafından yapılan bir diğer açıklama ise haritalar üzerine. Daha önce oyunun çöl haritası aldığını ve yeni haritanın oldukça geniş bir kullanım alanı sunduğunu görmüştük. PUBG 1.0 için açıklanan bilgilere bakacak olursa, kararlı sürüm için güncellemeler devam edecek. Bu güncellemelerin içerisinde ise yeni haritalarda görebileceğiz.

Oyunun haritalarına hangi serilerin ekleneceği konusunda bir bilgi verilmiş değil. Ancak yeni sürümün, yeni haritalarının hangileri olacağı konusunda bir bilgi elde etmek mümkün olmadı. Bunun için herhangi bir açıklama yapılmadı. Ayrıca yeni haritalar için güncellemeler yayınlanması çok daha uzun süre alacak gibi duruyor.

Hatalar İçin Özel Çalışma

Uzun bir test sürecinden sonra yayınlanmış olsa da PUBG 1.0 kararlı sürümlerinde ciddi sorunlarda kullanıcıların karşısına çıkmadı değil. Özellikle yeni sürümün bug olarak belirttiğimiz kararsız yapılarla karşı karşıya kaldığını görüyoruz. Kullanıcıların oyun içerisinde bir bölüme sıkışması, duvar arkasından mermilerin anlamsız geçişi gibi ufak sorunlar oynanışı doğrudan etkiliyor.

PUBG 1.0 için yapılan bir diğer açıklama ise bu hataların giderileceği yönünde. Optimizasyon sorunlarının çözüleceğinden söz ederken de bahsettik ama bu hataların giderilmesi için biraz daha uzun bir süre istendiğini ekleyelim. Özellikle Çinli oyuncuların oyunda oluşturdukları yük nedeniyle, sorunların giderilmesinin biraz daha zaman alacağı belirtiliyor.