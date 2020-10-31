PUBG Alternatifi En İyi Battle Royale Oyunları

PUBG oyunundan sıkıldınız ya da en iyi PUBG alternatifi oyunlar neler diye düşünüyorsanız, sizler için yeni bir liste oluşturduk. PUBG alternatifi en iyi Battle Royale oyunları listesi ile evde geçirdiğiniz süreden zevk alacaksınız.

PUBG gibi Battle Royale oyunları son birkaç yılda çok popüler oldu. Peki nedir bu Battle Royale? Tam olarak, oyuncu diğer rakiplerle birlikte bir adaya indirilir, sonrasında çeşitli silahlar edinerek, diğer oyunları devre dışı bırakır ve sona kalan kişi oyunu kazanır.

En iyi Battle Royale oyunları söz konusu olduğunda, PUBG en popüleri olarak karşımıza çıkıyor. Üstelik Facebook, Instagram ve TikTok gibi birçok sosyal medya sitesinde binlerce videoyu görebilirsiniz.

Artık PUBG’den sıkıldıysanız, PUBG alternatifi en iyi Battle Royale oyunları listesine göz atabilirsiniz. Liste karma platformları içeriyor. Ayrıca diğer oyunlar hakkında bilgi almak için Oyun Kategorisine göz atabilirsiniz.

Bilgisayarlar için En İyi PUBG Alternatifleri

Fortnite

Fortnite, aksiyon dolu oyunların çılgın, kaotik ve renkli tarzını tasarım olarak benimsiyor. PUBG ile aynı türü takip etmesine rağmen yine de tamamen farklı bir çok oyunculu bir battle royale oyunudur.

PUBG ile arasında fazla fark var, bu yüzden her ikisinin de farklı bir hayran kitlesi mevcut. Oyuncu, uçak yerine uçan bir parti otobüsünden atlar. Fortnite sadece bir battle royale oyunu değil, aynı zamanda bir inşaat oyunudur. Herhangi bir oyuncunun istediği zaman oluşturabileceği kutular yardımıyla binalar ve diğer nesneler gibi şeyler inşa etmesine olanak sağlıyor.

Kullanıcı bu özelliği rahatına göre kullanabilir. Kale benzeri yapılar inşa edebilirler veya belirli bir noktadan aşağı inebilir veya zıplayabilir. Ayrıca yapılan inşaatı savaşta kalkan ve engel olarak kullanabilirler.

Fornite resmi sayfası

ZULA

Türklerin geliştirmiş olduğu ve çıkış zamanı az çok PUBG’ye yakın olan ZULA, diğer ülkelerde o kadar popüler olmasa da, yine de gururumuz olarak ilk sıraya çıkmalıdır. Oldukça geniş haritaları mevcut olmakla birlikte, genel mantık diğer Battle Royale oyunları ile aynıdır.

Belirli bir sayıda kişi bir adaya bırakılır, sonrasında çeşitli noktalarda yer alan silahlar ile kendilerini hem savunup hem saldırı yapmak zorundadırlar. Grup ya da yalnız olarak oynayabileceğiniz ZULA oyununda, sona kalan kişi veya grup oyunu kazanmaktadır.

ZULA resmi sayfası

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H1Z1

Bu, farklı bir tada sahip en iyi PUBG alternatifleri oyunlardan biridir. H1Z1, PUBG ve Fortnite’tan daha önce piyasaya sürüldü. Bu oyun, bir gecede başarı kazanan diğer 2 popüler oyunun aksine, yavaş yavaş ilerleyerek itibar oluşturdu. PUBG’ye kıyasla hızlı ve tempolu bir oyun deneyimi sunuyor.

Oyun temel olarak üç aşamaya ayrılmıştır. İlk aşama, oyuncunun silahları topladığı ve indikten sonra envanter oluşturduğu zaman dilimidir. İkinci aşama tamamen ana çemberin içine girmek ve yolda diğer rakipleri öldürmekle ilgilidir.

Sadece 15 oyuncu üçüncü aşamaya geçebiliyor. Bu aşamada, son savaş iki daire içinde gerçekleşir ve büyük silahlar içeren hava yardımları düşer.

H1Z1 resmi sayfası

Islands Of Nyne

Islands Of Nyne, iddialı bir FPS oyunudur. Aynı zamanda PUBG alternatifi oyunlar arasında oldukça popülerdir. Sadece herhangi bir FPS oyunu değil, aynı zamanda ilk FPS battle royale oyunu olaral ön plana çıkar. Bu oyun, aynı anda en fazla 50 oyuncunun bir sunucuya katılmasına izin veriyor.

Ölüm çemberi, kaç oyuncunun hayatta olduğuna bağlı olarak çevrelenir ve bu da onu tüm battle royale oyunlarının en hızlısı yapar. Bu tür bir hız, onu benzersiz ve eğlenceli kılıyor.

Onu diğer rakiplerinden ayıran şey, teçhizat toplamaktan çok becerilere odaklanmasıdır. Yani daha yetenekli oyuncuların her zaman üstünlüğü vardır. Oyuncular envanter açısından sınırlıdır. Envanterde yalnızca 3 iyileştirici ekipman parçasına izin verilir. Bu yüzden savaş stratejisine odaklanmaları gerekiyor.

Islands Of Nyne Steam sayfası

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Realm Royale

Görünümü ön planda tutan Realm Royale oyunu Fortnite’tan bile daha hareketli bir yapıya sahip. Oyuncu, diğer oyunlarda bulunmayan bir karakteri seçerek oyuna başlamak zorunda. Warrior, Engineer, Assassin, Mage ve Hunter olmak üzere beş karakter mevcuttur.

Bir takımda oynuyorsanız hepiniz farklı karakteri alabilirsiniz. Oyun size arabalar ve sprint yerine bir at verir, bu da onu diğer oyunlardan ayırır. Ancak bir atı çağırmak 2 saniye sürer, bu yüzden dikkatli olmalısınız!

Island of Nyne’ın tam tersi olan bu oyun, dövüş stratejisinden çok teçhizat toplama üzerine odaklanıyor. Profesyonel bir oyuncu bile, biraz sinir bozucu olan bir acemi tarafından öldürebilir.

Realm Royale Steam sayfası

En iyi PUBG Mobile Alternatileri

Knives Out

Bu oyunda oyuncu iki helikopterin daha eşlik ettiği helikopterlerden atlayarak oyuna başlar. Tüm oyuncuların birbirlerini öldürmek yerine o bölgedeki bir görevi tamamlamaları için bırakılması daha ağır basan bir yaklaşım oluyor.

Diğer oyunların aksine, oyuncu çok havalı görünen bir kıyafet giyerek atlar. Diğer 99 oyuncuyu geride bırakmalısınız. Bu oyun, daha iyi sonuçlar elde etmeniz için yürüme, koşma ve atış kontrollerinizi etkili bir şekilde özelleştirmenize olanak tanır.

Android için Knives Out, iOS için Knives Out İndir

Rules Of Survival

Başlangıçtan itibaren yeni başlayanlar için zor bir oyundur. Haritalar veya savaş alanları, diğer oyunlara kıyasla çok büyüktür ve bu da bazen ateş edecek birini bulmayı sinir bozucu hale getirebilir. Sadece oyunun ilk aşamasında birilerini bulmak için zorlanacaksınız.

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En iyi PUBG Mobile alternatifleri arasında Rules of Survival oyunun teması PUBG ile aynı ancak grafikler daha çok animasyonlu duruyor. Fps ve üçüncü şahıs perspektifi arasında geçiş yapabilirsiniz.

Bu oyun sadece nasıl öldürüleceğiyle ilgili değil, aynı zamanda nasıl hayatta kalacağımızla da ilgili bir yaklaşım sunuyor. Bazen hayatta kalmak için saklanmak zorunda kalabilirsiniz, bu sıkıcı gelebilir ama gerekli bir yaklaşım.

Android için Rules Of Survival ya da iOS için Rules Of Survival indir

Free Fire

Aynı savaş royale oyunu ritüelini takip eden başka bir oyun. Toplamda en fazla 30 oyuncunun yer aldığı bir adada durum geçiyor. Teçhizatlar ve silahlar haritaların her tarafına dağılmış durumda.

Sadece ilk birkaç saniye içinde bile ölebileceğiniz hızlı tempolu bir oyundur. Bu da onu daha zorlu ve eğlenceli hale getirir. Kontroller basit ve kullanımı kolaydır. Bu oyun Grafikler açısından gerçekten çok iyi.

Android için Free Fire ya da iOS için Free Fire indir