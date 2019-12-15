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PUBG Angry Birds Güncellemesi Yayınlandı

PUBG Angry Birds güncellemesi yayınlandı. Angry Birds 10.yıla özel güncelleme ile gelenler.

İbrahim Kızılırmak

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PUBG Angry Birds

Angry Birds, akıllı telefon sektörünün en köklü oyunlarından bir tanesi. Dokunmatik ekran teknolojisiyle beraber oyun yapısının nasıl olacağını ortaya koyan oyun, 10.yılını kutlamakta. Yani aslında oyun kendi tarihini oluşturdu.

Devam oyunları yayınlanan ve sinema filmleri bile çekilen Angry Birds için 10.yıla özel bir sürpriz daha geldi. Son dönemin en popüler oyunlarından biri olan PUBG, efsane yapımı unutmadı ve PUBG Angry Birds güncellemesi yayınlandı. Aslında mini bir düzenleme ile Angry Birds oyun alanları yapıma eklenmiş oldu.

PUBG Angry Birds Güncellemesi Neler Sunuyor?

PUBG Mobile 0.16.0 güncellemesi sonrasında oyun içerisinde özel alanlar oluşturulduğunu görüyoruz. Bunun için Rovio Entertainment ile ortak bir çalışma yürüten PUBG, belli bölümlere oyundan kesitler ekledi.

Harita içerisinde mini Angry Birds oyunları ile karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Haritanın spawn alanlarında oynanabilen yapım, klasik oyunlarda da gördüğümüz kuşların yumurtalarını çalan domuz kulelerini yıkmaya dayanıyor.

Mini oyunlarda da aynı şeyi yapıyorsunuz. Karşınızda gördüğünüz domuz kulelerini size verilen kuşlar ile yıkmaya çalışıyorsunuz. Tabii ki bu kez 3 boyutlu bir versiyon ile karşı karşıya kalıyoruz. Standart oyunda olduğu gibi kuşları çek bırak mantığı yok. Toplamda 5 kırmızı, 1 siyah ve 1 sarı kuş hakkı veriliyor ve kulenin tamamını yıkmaya çalışıyorsunuz. Ayrıca bazı Angry Birds ödüllerinin de sunulduğunu ekleyelim.

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Uzun süre devam etmeyeceğini düşündüğümüz PUBG Angry Birds oyunlarının ve mini hediyelerin kullanıcılar tarafından nasıl karşılanacağı ise merak konusu. Kutlama amaçlı olarak sunulan mini oyunların oldukça eğlenceli olduğunu söylemek yanlış olmaz. Ne kadar süre boyunca bu paketin oyunda kalacağını bilmediğimizi de belirtelim.

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