2017 yılında oyun dünyasına etkili bir giriş yapan PlayerUnknown’s Battlegrounds(PUBG) hakkında bilmeniz gereken herşeyi tek bir yazıda topladık. PUBG nedir, ne değildir hep beraber göreceğiz.

Son yıllarda popülerliği iyice artan ”battle royale” formatına zirveyi gösteren PUBG, kırmış olduğu rekorlarla Steam’de ”eş zamanlı olarak en çok oynanan oyun” ünvanını ele geçirdi. Bunun yanında PUBG, Steam’in Çinliler tarafından kullanılmasına da sebep olmuş oldu. Şimdi, bütün yıl kendisini bu oyundan uzak tutmuş olanlar için hazırladığımız rehbere geçelim..

PUBG nedir?

PUBG’de 100 çevrimiçi oyuncunun bir uçak ile haritanın üzerinden geçiyor ve bir dakikalık süre içerisinde istedikleri bölgeye atlıyorlar. Yere iniş gerçekleştirdikten sonra her yeri araştırmak, en iyi ekipmanları ve silahları toplamak, hayatta kalan son kişi olana dek hayatta kalmak ve gerekli olduğu durumlarda rakip oyuncuları öldürmek gerekiyor. Maçın sonunda hayatta kalmayı başaran kişi veya takım maçın galibi oluyor.

PUBG indirime girer mi?

Oyuna başlamayı düşünenlerin en merak ettiği konulardan biri olan ‘‘PUBG indirime girer mi?” sorusunun cevabı maalesef olumlu değil. Steam üzerinde 69 TL Türkiye fiyatı bulunan oyunun ülkemizdeki fiyatı ABD’de 30$’lık fiyat etiketiyle kıyaslığında oldukça uygun kalıyor fakat Türkiye şartlarında bazı oyuncuların bütçesine uygun olmayabilir. Steam’in dönemsel olarak yaptığı sonbahar ve kış indirimlerinde bile bir kuruş ucuzlamayan oyunun yakın bir tarihte indirime girmesini beklemek, hayal olacaktır. Bunun çok basit bir nedeni var. PUBG şu an en popüler oyunların başında geliyor ve indirim aracılığıyla satış miktarını yükseltmek gibi bir kaydı taşımıyor. Durum böyleyken PUBG’nin uzunca bir süre indirime girmeyeceğini söyleyebiliriz.

PUBG sistem gereksinimleri

Çıkışını gerçekleştirdiği günden beri optimizasyon konusunda eleştiri alan PUBG’nin eksi yönlerinden biri de hep performans oldu. Erken erişim döneminin ilk durumuyla bir kıyaslama yapıldığında oyunun oldukça iyi bir yere geldiğini söylememiz mümkün fakat eleştiriler gelmeye devam ediyor. PUBG’nin minimum sistem gereksinimlerini sizler için listeledik ancak oyundan daha akıcı bir performans almak istiyorsanız aşağıdaki listeden bir tık daha iyi bir sisteme ihtiyaç duyacağınızı ekleyelim.

AMD FX-6300 / Intel Core i3-4340 işlemci

Radeon HD 7850 2GB / GeForce GTX 660 2GB ekran kartı

6 GB bellek

64-bit Windows 7 / 8.1 / 10 işletim sistemi

30 GB sabit disk alanı

PUBG fps nasıl arttırılır?

PUBG’de fps değerlerini yukarı çekmek için oyunun grafik ayarlarında biraz oynama yapmanız gerekebilir. Oyun 4K desteği sunuyor olsa da 1920×1080 çözünürlükte oynayacağınızı varsayıyoruz. Aldığınız fps değeri oyunu oynanmaz bir hale sokuyorsa öncelik olarak rötuş, gölge ve yumuşatma ayarlarını düşürün fakat kapalı alanlarda rakiplerinizin gölgesini takip etmeyi düşünüyorsanız gölge ayarını orta seviyeden aşağıya indirmeyin. Bir sonraki adımda efektleri düşürebilirsiniz çünkü bu ayarı ne kadar yüksek tutarsanız her patlama ve silah ateşlenmesinde performansınız o kadar etkilenecektir. Oyunun görsel seviyesini direkt olarak etkileyen doku kalitesi ayarını göz zevkiniz ila performans arasında kendinizce ayarlamanız daha doğru olacaktır. Tüm bunların ardından hala yeterli değerlere ulaşamadıysanız görüş uzaklığı ve yeşillik ayarlarını kısabilirsiniz. Ekran kartınızın sürücüsünü son sürüme güncellemeyi de unutmayın.

PUBG gelişim süreci

2017 yılının Mart ayında Steam üzerinde erken erişime sunulan PUBG için oyuncuların kafalarında büyük soru işaretleri bulunuyordu. Fakat yapımcılar doğru bir politika takip ederek her hafta küçük, her ay daha kapsamlı güncellemeler yayınladı ve oyunu modern haline ulaştırmayı başardılar. 21 Aralık tarihinde 1.0 sürümüne kavuşan oyunun artık gelişime daha açık olduğunu söyleyebiliriz. Temelini sağlama alan yapım bundan sonra kullanıcı zevkini arttıracak yeniliklerle sürekli karşımızda olacaktır.