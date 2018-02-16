Oynanış yapısı ve grafikleri diğer oyunlardan çok farklı olmasa da sunduğu fikir ve dinamik yapısı sayesinde bir anda gündem olan PUBG, hemen her platformu sallamaya başladı. İlk olarak uzun bir beta sürecinden geçtiğiniz gördüğümüz yapımın, geçtiğimiz aylarda Steam ve Xbox oyun konsolları için final sürümü olarak yayınlandığını görmüştük. Final sürümün yayınlanmasının hemen ardından ise PUBG oyununa gösterilen ilgi de iki katı artmaya başladı. Rekor seviyede oyuncu sayılarına ulaşan ve Steam üzerinde ilk sıralara yerleşen oyunun, şimdi ise mobil sürümü konuşuluyor. PUBG Mobil için yayınlanan son fragman, yapımın bu platformda da ne kadar başarılı olacağını göstermiş oldu.

PUBG Mobil Çin Dışında Yayınlanacak Mı?

Tencent tarafından hazırlanıldığı belirtilen videoda, gerçek karakterlerin oynadığı görülüyor. Yani 2 dakikalığına da olsa yapım gerçek dünyaya taşınmış durumda. PUBG Mobil versiyonu için yayınlanan bu fragmanın beraberinde getirdiği önemli detaylarda var. Birincisi yapımın şu an için Çin sunucularında kalacağı. Sadece Çin için yayınlanan mobil oyunun, fragmanında da tamamen Çinli oyuncular yer alıyor.

Ayrıca kullanılan dilin yine Çince olduğunu ve İngilizce desteğin verilmediğini görüyoruz. Hal böyle olunca fragmanın hitap ettiği kitlenin Çinli kullanıcılar olduğu görülüyor. PUBG Mobil için yayınlanan videoda gördüğümüz gelişmeler bu şekilde. Şu an için dil desteği ve benzeri nedenler yüzünden APK dosyasına erişilmiş olsa da PUBG Mobil oyununu oynamak pek mümkün olmuyor.

Ülkemiz için yine desteğin ve en önemlisi dil desteğinin açıklanmasını beklemiyoruz ancak en azından Avrupa uyumlu sürüm yayınlanabilir. İngilizce olarak yayınlanacak olan bu sürümde yeterli olacaktır. Bu sürümün ne zaman yayınlanacağı ya da yayınlanıp yayınlanmayacağı da bilinmeyen detaylar arasında geliyor. Bakalım gelişmeler nasıl ilerleyecek?