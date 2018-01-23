Çıktığı andan bu yana oyun dünyasında dengeleri değiştiren PUBG, yoluna emin adımlarla devam ediyor. İlk olarak Steam üzerinden beta sürüm olarak yayınlanan oyunun, sadece beta sürümünde bile elde etmiş olduğu başarı bir hayli konuşulmuştu. Beta sürecinden hemen sonra ise oyunun konsollar için yeni versiyonu yayınlandı. Xbox One konsollarına gelen final sürümlerinden hemen sonra ise bilgisayar kullanıcıları içinde sonunda final sürümü yayınlandı. Tüm bunların ardından şimdi ise uzun süredir konuşulan PUBG Mobil versiyonu ortaya çıktı.

PUBG Mobil Hem iOS Hem de Android İçin Geliyor

Geçtiğimiz günlerde ilk duyurusu gerçekleştirilen PUBG Mobil oyununun şimdi ise oynanış videoları ve son hali yayınlandı. Kapalı beta süreci içerisinde de yayınlanan oyunun hem iOS hem de Android platformlarına getirileceği de açıklandı. Çinli bir firmayla beraber geliştirilen mobil sürümün en kötü yanı ise şu an için sadece Çinli oyunculara oyunun sunulacak olması.

Avrupa bölgeleri ve diğer bölgeler için oyun piyasaya sürülmeyecek. Sadece Çin için geleceği konusunda açıklamalar yapıldı. Açıkçası bundan sonraki süreçte oyunun diğer ülkeler içinde yayınlanması bekleniyordu fakat kesin bir dille sadece Çin’e geleceğinin belirtilmesi, biraz kafaları karıştırdı.

Bunun dışında oyunun yapısına baktığımız zaman yine ana sürümle hemen hemen aynı bir PUBG Mobil serisi görmekteyiz. Oynanışta neredeyse birebir bir yapı sunduğu görülen oyunun, beta sürecinin başlamış olması yine uzun bir deneme aşamasından geçeceğini de gösteriyor. Hem iOS hem de Android akıllı telefonları için çıkış yapacak olan serinin, ne zaman tamamlanacağı ve tam sürüm olarak geleceğini ise bilmek mümkün değil.

Beta sürecine dahil olan kullanıcıların yayınladığı ekran görüntülerinin dışında, doğrudan yapım tarafından da videoların yayınlanması ise yine Steam üzerinden sunulan sürümde olduğu gibi beta versiyonunda oynanabilir durumda olduğunu gösteriyor. Mobil platformlarda sınırlı bölge desteği olsa da gelecek olan oyunun, tüm bölgelere açık bir mobil versiyonunun gelip gelmeyeceğini de merakla bekliyoruz. Bunun için yapım tarafından gelecek açıklamaları takip etmek gerekiyor. Fakat şu an için Çin dışında durum pek iç açıcı değil, tekrar hatırlatalım.