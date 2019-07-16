PUBG Mobile 0.13.5 Güncellemesi Geldi!

Tencent Games, 0.13.5 sürüm numarasına sahip yeni PUBG Mobile güncellemesini yayınladı. Bu güncelleme ile birlikte oyunun içinde yer alan 5. hafif makineli silahı geliyor. Yeni 53 mermili çıkarılabilir büyük boy şarjörüyle PP-19’a sahip olacaksınız.

Başka ne mi var? Yeni alanlar ekleniyor, TPP-Team Deathmatch modunu Oda moduna yerleştiriyor ve yeni Derecelendirme Koruma Kartlarına sahip olacaksınız. Ayrıca birkaç mevsim değişikliği de var.

PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesi bugünden itibaren iOS ve Android’e yayılmaya başladı. Oyunu 16 Temmuz – 22 Temmuz arasında güncellediğinizde, Parachute Trail I ve 1.888 BP kazanıyorsunuz. İndirmek için Apple Store ve Play Store bağlantılarına yıklayabilirsiniz.

Neler Yeni?

1. Yeni Silah: PP-19

– Oyunun içindeki 5. hafif makineli tüfek. 9mm mermiler atıyor. Erangel ve Vikendi den düşürebilirsiniz.

2. Oda Moduna TPP-Team Deathmatch eklendi.

3. iOS arkaplan indirme ve güncelleme özelliği eklendi. Yeni bir yama indirirken, iOS oyuncuları artık App Store’un bitmesini beklemeyecek.

4. Derecelendirme Koruma Kartı (Süre) ve Derecelendirme Koruma Kartı (Kullanımlar) dahil olmak üzere Yeni Derecelendirme Koruma Kartları, derecelendirme değiştiğinde geçerli olacaktır. Kart aktifken hiçbir puan düşülmez. Sadece taç katmanı veya altındakiler için geçerlidir.

5. Bazı yüksek teknoloji cihazlar için HDR moduna High Frame Rate seçeneği eklendi. Pil ömrü pahasına daha iyi grafikler için etkinleştirebilirsiniz.

6. PMCO temalı etkinlikler Temmuz ayı sonlarında gerçekleşecek. Görevleri tamamladıktan sonra, oyuncular Alan Walker’ın yeni PMCO şarkısını dinleyebilir ve Ana Menü için PMCO Temasını alabilir.