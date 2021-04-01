PUBG Mobile Lite, Nisan Sonunda Kapanıyor – İşte Nedeni!

PUBG’nin tam versiyonunu korumak için bir hamle yapıldı. Düşük bütçeli telefonlar için tasarlanan PUBG Mobile kapatılıyor. Krafton neden PUBG Lite’ı kapatacağını söylemedi. Ancak aylar önce soru işaretleri otaya çıkmıştı.

Stüdyo, Kasım 2020’de oyunun oyun içi L-Coin para birimini çekerek oyunu tamamen ücretsiz hale getirdi. Yalnızca Ocak 2019’da yayınlanan bir beta sürümünden beri mevcuttu ve güncellemeler 2020’nin başlarında durduruldu.

Talep suçlanacak olsaydı, bu tamamen şaşırtıcı olmazdı. Hazır oyuncu istatistikleri olmasa da, büyük bir izleyici kitlesi olmadığı bir sır değil. İnsanlar 2019’da oyuncu eksikliğini soruyorlardı.

Lite, PUBG deneyimini mütevazı bilgisayarları zorlanabilecek kişiler için erişilebilir kılmak üzere inşa edildi. Ancak rapor, birçok oyuncunun lite yerine “tam” oyunu oynamaktan memnun olduğunu gösteriyor.

PUBG Mobile Lite daha güvenli bir geleceğe sahip olmalı. PUBG Mobile’ı düşük kaliteli Android telefonlarda kullanılabilir hale getirmek için tasarlanmış ve bu yazı itibariyle 100 milyondan fazla indirme oranı var.

Bunların bazılarının tekrarlanma olasılığı yüksek olsa da, indirmeler bütçe akıllı telefon sahiplerine kur yapmak için giriş seviyesi PC’lere göre daha çekici bir durum olduğunu gösteriyor.