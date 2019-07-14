PUBG Mobile Yeni Güncellemesi Ortaya Çıktı

Akıllı telefonlar için yayınlanan PUBG Mobile oyunu, şu sıralar en çok gündeme gelen yapımlar arasında gösteriliyor. Oyunun o kadar yüksek sayıda kullanıcısı var ki yapımın bu kullanıcı sayısıyla beraber en çok indirilenler listesinde yer aldığını görüyoruz.

Oyun için belli aralıklarla gelen güncellemeler ise ilgiyi biraz daha arttırmaya yönelik adımlar olarak gösterilebilir. Son olarak PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesinin beta sürümü yayınlandı ve gelecek olan düzenlemeler ortaya çıktı. Hem grafik düzenlemeleri hem de sistem güncellemeleri getirecek olan yeni sürümün detaylarına geçelim.

PUBG Mobile Neler Sunacak?

50 milyon kişinin üzerinde aktif kullanıcı sayısı bulunan oyunun, 0.13.5 beta sürümüyle beraber ortaya çıkan yenilikler ise fark yaratacak yenilikler. Baktığımız zaman ilk dikkat çeken kısım HDR kalitesinde yüksek kare hızı modu olacak.

Bu şekilde görüntü kalitesinin artması ve HDR kalitesinde kare hızlarının artmasıyla beraber daha hızlı görüntü akışının sunulması sağlanacak. HDR modu değişiklikleri dışında birkaç farklı artı geldiğini de belirtelim.

Mevsimsel olaylarla ilgili geliştirmeleri beraberinde getirecek olan yeni güncellemenin, silahlar için de artı sağlayacağını ekleyelim. Güncelleme sonrasında hafif makineli tüfekler için yeni modellerin oyuna eklendiğini görmek mümkün olacak.

PP-19 isimli yeni bir hafif makineli tüfeğin ekleneceği güncelleme, silahlarda da belli başlı iyileştirmeler sunacak. Ayrıca yeni silahın 53 mermi kapasiteli olacağını ve atış hasarının da 35 olarak belirlendiğini ekleyelim.

Şu an için beta güncellemesi olarak karşımıza çıkan PUBG Mobile 0.13.5 güncellemesinin genel görüntü kalitesi kısmında da iyileştirmeleri karşımıza çıkacak. Tüm bu değişikliklerle beraber yeni beta güncellemesinin kısa süre sonra tam sürümle de geldiğini görmek mümkün olacak.

Bu değişikliklerin ne kadar etkili olduğu ve güncellemelerin oyuncular tarafından nasıl karşılanacağını da zaman gösterecek. Şimdilik değerlendirmeye baktığımız zaman iddialı yapım için yepyeni bir hava geleceğini söyleyebiliriz.

Özellikle HDR modunun artılarının yüksek olması bekleniyor. HDR modu için yapılacak olan güncellemeler sonrasında değişimi daha yakından görmek mümkün olacak. Benzeri güncellemelerin devam edeceğini belirtelim.