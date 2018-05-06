Son yılların en popüler oyunları arasında yer alan PUBG, çok kısa bir süre içerisinde çok geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmayı başardı. Hayatta kalma temasının çok iyi bir şekilde işlenmiş olması ve bunun yanında online bir oyun olduğu için mücadeleci bir yapıyı ortaya koyması nedeniyle oyunun bir hayli ses getirdiğini gördük. Hal böyle olunca yapım için alınan hemen her karar PUBG oyununun, oyun dünyasında yeniden gündem olmasını sağlıyor.

Bu noktada oyun için ortaya çıkan son haber yeni bir mod olmuştu. Firma tarafından yapılan açıklamada özel bir etkinlik olarak deathmatch modu duyurulmuştu. Renkli bir mod olmasının yanında rekabetin artacağı bir mod olarak duyurulan yeni modun, epey ilgi çekmeye başladığını gördük. Cuma günü açılan yeni mod için son gelen haberler ise oldukça ilginç.

PUBG Modu Neden İptal Oldu?

Söz konusu modla beraber kullanıcılara 5’er kişilik gruplar oluşturma imkanı sunulmuştu. 5’er kişilik 50 oyunculu mod olarak daha aksiyon dolu bir şekilde gelen yeni mod için iptal kararı geldi. Modun kaldırılmasının nedeni ise beğenilmemesi değil. Tam tersi olarak modun kaldırılmasının nedeni aşırı derecede ilgi görmüş olması.

Zaten seçtiği sistem nedeniyle bir seviyeye kadar oyunu zorlayacak bir mod olarak karşımıza çıkan yeniliğin, aşırı ilgi nedeniyle işleri daha da zorlaştırdığı ortaya çıktı. Kullanıcıların oyuna girememesine ve modun kullanılamamasına kadar varan bir süreç yaşandı. PUBG için ardı ardına sorun haberlerinin gelmesi ve yeni modun sunucuları bir hayli yormasının ardından yapım önemli kararı aldı.

Sadece 24 saat içerisinde yeni modun iptaline karar verildiği ve hemen modun kullanımı kapatıldı. Öyle ki oluşan sunucu sorunlarının oyunda soruna neden olabileceği düşünülüyordu. Bu nedenle yapımın apar topar modu durdurma konusunda adımlar attığını gördük. Şu an için yeni modun iptal edilmiş olması, bundan sonraki gelecek olan modlar için de farklı bir sistemin uygulanabileceği konusunda işaretler veriyor. Oyun hakkında yeni kararlar geldiği zaman aktarmaya devam edeceğiz.