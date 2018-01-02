Oyun dünyasının en zengin oyunlarından biri olmayı başaran ve beta sürümünden bu yana bir hayli konuşulan PUBG, bazı sınırları çoktan aşmayı başardı. Öyle ki yapımın sadece beta sürümü bile bir anda en çok indirilen oyunlar arasında yer aldı. Bunun dışında yapımın online bir yapım olması, oyunun aktiflik oranlarının da maksimum sevilerde olmasını sağladı. Sadece indirme rakamlarında değil genel olarak oyunun birçok rekoru kırdığını izledik. En çok oynanan oyun, en çok indirilen oyun ve kullanıcı kitlesi en fazla olan oyun gibi birçok rekor elde edildi. Tüm bunların ardından şimdi konuşulan ise PUBG PS4.

PUBG PS4 Farklarla Gelecek

Steam üzerinden yayınlanan, bilgisayar platformları için geleceği düşünülen PUBG, ilk günden bu yana konsollara destek vereceği açıklamalarıyla da gündem olmuştu. Beklenen anlaşma da Microsoft ile yapılmış ve PUBG ilk olarak Xbox modellerine gelmişti.

Atta bir kampanya haberi daha almıştık. Xbox One X modelinin PUBG ile satılan versiyonunun satışa çıkacağı açıklanmıştı. Şimdi ise beklenti Sony’nin oyun konsolları üzerinde yoğunlaşmaya başladı.

PUBG PS4 versiyonunun beklentilerinin artması üzerine ise yavaş yavaş çalışmalar üzerine bilgiler ortaya çıkar oldu. İlk olarak PUBG PS4 versiyonunun özel olarak hazırlanacağı ve bazı noktalarda ekstra geliştirmelerle olabileceği bilgilerini elde ettik. Muhtemelen daha fazla harita ve daha fazla silah gibi ekstra güncellemelerle beraber PUBG PS4 versiyonunun yayınlandığını görmek mümkün olacak. Bunun dışında bir değişiklik gelip gelmeyeceği ise bilinmiyor.

Getireceği yeni özelliklerin dışında oyunun ne zaman çıkış yapacağı konusunda başka bir merak uyandıran detay. Ana sürümün beta sürecini tamamlaması epey bir sürdü. Bu nedenle PUBG PS4 versiyonunun da hemen gelmesinin mümkün olmadığı konuşmaları yapılıyor.

Sony’nin anlaşmaya izin vermesi, yeni versiyonun hazırlanması, ekstra değişikliklerin yapılması gibi birçok etkenin çıkış tarihine etki ettiğini göreceğiz. Bu nedenle Sony oyun konsollarına uyumlu olan versiyonun hemen gelmesi mümkün değil gibi duruyor. Yapımın yetkilileri tarafından net bir zaman açıklaması gelecek mi? Bu kısımda henüz tartışmalar arasında. Tek bilinen versiyon için çalışmaların yapıldığı.