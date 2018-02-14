PUBG Yeni Hile Önlemleri

PlayerUnknowns’s Battlegrounds’n geliştirici firması Bluehole hile yapanlara karşı başlattığı mücadelede aldığı yeni önlemlere dair ayrıntıları Steam’deki blog yazısıyla paylaştı. Oyunun test sunucularında denenmeye başlayan bu önlemler gelecek hafta tüm sunucularda aktif hale gelecek.

Bluehole’un servis yönetimi ve hile önlemeden sorumlu yetkilisi Dohyung Lee stüdyonun hile konusunu son derece ciddiye aldığını ve hilecilerin önüne geçmek için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirtti. Oyunun dürüstçe ve diğer oyuncularla saygı çerçevesinde kurulduğu belirten Lee, bir maça dahil olan 100 oyuncunun da gerçek bir deneyim yaşayabilmesi için oyuncuların tamamının dürüstçe oynaması gerekiyor, şeklinde konuştu.

Bluehole sırf bu konunun üstesinden gelebilmek için hile programlarıyla savaş halinde olan bir ekip kurdu ve ekibe destek olarak yeni hile önleyici yöntemler de geliyor. Bluehole geliştirdikleri programı düzenli olarak güncellemeyi ve hilecilere yer vermemeyi planlıyor.

Geliştirilen önleyici program özellikle oyunun grafiklerine etki eden ve oynanışa herhangi bir şekilde yardımcı olan programları hedefliyor. Fakat Bluehole bu konuda bir uyarı yapıyor. Sistemin ilk zamanlarında normal oyunculara avantaj sağlamayan programların da bu uygulamaya takılabileceği söyleniyor, elde yeterince test verisi bulunmadığından hangi programın zararlı, hangisinin zarar sız olduğunu tespit etmek çok kolay değil. Ancak program şu an test sunucularında toplamış olduğu veriler ile zararsız programları tespit etme sürecinde olduğu ve engele takılan problemsiz programların da tekrar aktif olarak kullanılabilecek hale geldiği belirtiliyor. Yani adı sanı duyulmamış overlay programları da bu durumdan şu aşamada etkilenebilirler.

Tam otomatik hile önleyici sisteme ek olarak Bluehole oyun içindeki rapor sistemini de geliştirmeyi, oyuncuların dosyalarını modifiye etmesini engellemeyi ve Steam üzerindeki aile paylaşımı üzerinde değişiklikler yapmayı da planlıyor.

Lee “oyun içi raporlama sistemini geliştirmeyi sürdsürüyoruz, bu sayede raporların daha da etkin biçimde inceleyebilecek ve hile kullanan kullanıcıları daha net şekilde görebileceğiz. Hazırladığımız yeni sistem ile raporları daha isabetli ve hızlı şekilde araştırmamız da mümkün olacak. Eğer hile yaptığını düşündüğünüz bir oyuncuyla karşı karşıya kalırsanız hemen raporlama seçeneğini kullanın” diyor.

Dosya modifikasyonu konusundaysa, Lee oyunun dosyalarında değişiklik yapanların kalıcı yasaklama ile karşılaşabilme ihtimallerin çok yüksek olduğunu dile getiriyor. “Eğer oyunun mekaniklerini veya sistemini etkileyen herhangi bir dosyayı kaldırır, modifiye eder veya değiştirirseniz oyuna erişiminiz kesilebilir.” Diyerek sözlerini sonlandırıyor.

Bluehole son hamle olarak da Aile Paylaşımı özelliğini kapatmayı planlıyor. Bazı rekabetçi oyunlarda zaten Aile Paylaşımı özelliği aktif değildi, bu oyunların arasında PUBG’nin de dahil olması pek olası. Bu kararın alınmasında bazı açıkların istismar edilmesinin fark edilmesi etkili olmuş. Bu kararı oyuncuların fazladan oyun almalarını sağlamak için değil, açıkları istismar eden oyuncuları tespit etmek için aldıkalrını belirten şirket, oyunculara adil bir ortam kurmak istediklerini belirtiyor.

Sizlerin arasında da PUBG’i deli gibi oynayanlar mutlaka vardı. Sizce Bluehole’un almayı planladığı bu kararlar sorunları çözmek için yeterli olacak mı?