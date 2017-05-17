Puhu TV Nasıl İzlenir? Fi Dizisi Nasıl İzlenir? Puhu TV Nedir?

Puhu TV pek çok platform üzerinden ve internetten ücretsiz izleyebileceğiniz bir yayın platformudur. Son dönemde Fi dizi izleyenlerin uğrak yeri olmuş ve adından çok söz ettirmiştir. Gelin Puhu TV nasıl izlenir, hangi platformlarda izlenir hep beraber bakalım.

Puhu TV ülkemizde Doğuş Yayın Grubunun bir projesi, olup rakipleri arasında BlueTV (Doğan Holding) ve Netflix bulunmaktadır. Netflix ise son zamanlarda Türkiye’de büyük yatırımlar yapmış bir yayıncıdır. Hatta ülkemizdeki yatırımlarına devam ettiğini de biliyoruz.

Netflix kendi başarılı yapımları ile öne çıkmış bir Online TV ya da Dizi, film ve belgesel izleyeceğiniz bir platformdur. Ülkemizde ücretsiz versiyonu bulunmamaktadır. (Sadece ilk ay ücretsiz kullanım sunuyor.) Ücretli versiyonları 25 TL’den başlıyor sunulan içerik çözünürlüklerine göre yükselerek artıyor.

Puhu TV Nasıl İzlenir?

Gelelim Puhu TV’ye. Puhu TV yukarıda da söylediğimiz gibi pek çok platformdan izlenebilir. Özellikle fi dizisi izlemek isteyenler oldukça fazla. Fi dizisi başrollerini Serenay Sarıkaya, Mehmet Günsur, Berrak Tüzünataç, Büşra Develi ve Ozan Güven’in paylaştığı oldukça iddialı bir internet dizisi. Arza Kohen’in ünlü kitabından uyarlanan dizinin en son 7. Bölümü yayınlandı. Meraklıları için 8. ve 9. Bölüm fragmanları da yayında.

Cem Yılmaz gibi ünlü oyuncuların da zaman zaman konuk oyuncu olarak oynadığı dizinin ne kadar süre boyunca yayınlanacağı net değil. Ama net olan bişey var ve o da izleyenlerinin oldukça fazla olduğu ve giderek büyüdüğüdür.

Fi dizisini anlattıktan sonra Puhu TV’yi izleyebileceğiniz platformları açıklama geldik. ilk olarak puhutv.com sitesi üzerinden web ve mobil olarak izleyebiliyorsunuz.

Cep telefonu uygulamalarından (Android ve iOS (iPhone+iPad) izleyebiliyorsunuz. Ayrıca Apple TV 4. nesil sahibi olanlar Puhu TV uygulamasını Apple TV cihazlarına kurarak da rahat ve yüksek çözünürlüklü bir şekilde izleyebiliyorsunuz.

Puhu TV Ücretli Mi?

Puhu TV rakiplerine nazaran şu an için tamamen ücretsizdir. Puhu TV’de ayrıca pek çok yerli diziyi, yerli filmi ve belgeselleri izleyebiliyorsunuz. Özellikle Kemal Sunal, Halit Akçatepe, Tarık Akan gibi ünlü oyuncuların yer aldığı harika yeşilçam filmleri de mevcut.

Puhu TV‘yi ayrıca akıllı televizyonlarından da ücretsiz ve yüksek çözünürlüklü olarak izleyebilirsiniz. Destekleyen televizyonlar: Arçelik, Beko, Grunding, LG, Philips, Samsung, Vestel. Eğer bu televizyonlardan birine sahipseniz ve televizyonunuz cihazınıza uygulama kurmaya izin veriyorsa ve tabii ki internete bağlıysanız Puhu TV ve Fi Dizisini ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Özetlemek gerekirse Puhu TV ve ünlü dizisi Fi’yi Apple TV, iPhone, Android Tablet, Android Telefon, iPod Touch, Akıllı TV, Bilgisayardan ve Mobil cep telefonu tarayıcınızdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.

iPhone için Puhu TV indir – Android için Puhu TV indir