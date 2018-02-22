Purrfect Date İncelemesi

Oyunlarda kontrolün bizim ellerimizde olması büyük önem taşır. Hikayenin ana karakterini kontrol etmek, ona başından geçenler konusunda yardımcı olabilmek harika bir keyiftir.

Günümüzde görsel roman flört simülatörü türü, herkese hitap etmiyor. Bu tarz flört oyunları atlarla, kedilerle ve birçok örnekle çoğaltabileceğimiz birbirinden tuhaf durumlarla romantizm seçimlerini önümüze yığıyor. Elbette İngilizce seviyeniz belli bir seviyenin altındaysa bu yapımlar eziyet olmaktan öteye geçemiyor. Hal böyleyken görsel roman simülatörlerinden haz etmiyorsanız, incelemesini yapacağımız Purrfect Date hiç sizlik bir oyun değil demektir, bunu en baştan belirtelim.

Bu yapımda karşımıza çıkan her kediyle buluşmamız talep ediliyor. Kimi zaman oyunda görülmesi gereken şeyleri göremiyoruz ve bu da hikayenin sonuna etki ediyor. Kediler tarafından doldurulmuş olan bir adada geçen hikayede, her bölümde bir bilim adamı tarafından yapılan seçimleri kontrol ediyoruz. Spoiler vermemek için daha fazla detaya girmeyeceğiz. 6 bölümden bir araya gelen hikayede Profesör Pawpur’a kedilerin eğitimi konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz.

Yaptığımız seçimlerle orantılı olarak oyunda, yedinci gizli bölüm açılabiliyor. Burada Watson ve Sherlock adındaki kedilerin hikayesini okumak son derece keyifli. Asistan olarak bu adada geçirdiğimiz ilk gecemizde kediler her tarafımızı cırmalıyor ve aldığımız yaralardan kediye dönüşmemize sebep olan bir hastalık kapıyoruz. Bu sürede birkaç tane kedi arkadaşımız bizden kaybolmuş kedileri bulmamızı talep ediyor ve biz de hem hastalığımıza çare bulmaya, hem de adanın gizemini çözmeye çalışıyoruz.

Enfeksiyonu kapmadan evvel bir miktar araştırma yapabilmemiz mümkün oluyor. Bu süre içerisinde 4 enerji barımız mevcut. Her araştırma ve her flört enerjilerimizden birini götürüyor. Bu yüzden araştırmaları sürdürebilmek için dinlenmemiz de gerekiyor.

Oyunda bulunan her kedi birbirinden farklı özellikler taşıyor. Kimi romantik, kimisi maceracı veya kendini beğenmiş oluyor. Onlarla zaman geçirip, çeşitli araştırmalar tamamladıkça diyalog seçenekleri de çoğalıyor. Seçimler genel olarak araştırma sürecinde karşımıza çıkıyor. Profesörün gizli testlerini kurcalarken, yanlış bir seçim yapmamız bizi hikayenin kötü sonuna götürebiliyor.

Özetleyecek olursak Purrfect Date, köpek sevdalısı olanların hiç keyif alacağı bir oyun değil. Buna ek olarak kendini tekrar ediyor oluşu da biraz sıkıntı veriyor. Seçimlerde fark etmeden tedaviye ulaşmış veya gizli detayları gün yüzüne çıkarmış olabiliyoruz. Bu tür oyunları seven biriyseniz, bu yapımı da denemeniz size bir şey kaybettirmeyecektir.

Oyunu Steam üzerinden 13,87 TL ödeyerek satın alabilirsiniz. Oyunun normal fiyatı 18,50 TL fakat incelememizi paylaştığımız tarihte indirim uygulanmış durumda.