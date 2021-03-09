Qaulcomm Yeni Bir Snapdragon Serisi Üzerinde Çalışıyor!

Bilindiği üzere akıllı telefonların işlemcisi denilince akla ilk olarak Qaulcomm‘un üretmiş olduğu Snapdragon yonga setleri geliyor. Snapdragon serisi artık her akıllı telefon, tablet vb. gibi cihazlarda oldukça fazla tercih edilen bir yonga seti olarak karşımıza çıkıyor. Şirket en son geçtiğimiz yılın Aralık ayında üst düzey amiral gemisi akıllı telefonlar için Snapdragon 888 yonga setini sunmuştu.

Şimdi ortaya çıkan yeni sızıntılara göre şirketin yeni bir Snapragon serisi üzerinde çalıştığı söyleniyor. Sızdırılan bilgiler arasında Qaulcomm‘un bu yeni üst düzey yonga setinin testlerine başladığı da yer alıyor.

Yeni yonga setinin bazı kamera yenilikleriyle ve SM450, SM8325, SM7325 ve SM350 gibi model numaralarını içeren birçok yonga setinin olacağı da bilgiler içerisinde bildiriliyor. SM7325 model numarasına sahip çipin, 2.7Ghz hızında güçlü bir çekirdeğe sahip olacak. Bununla birlikte 16 GB RAM‘e kadar destek sunabilecek olan çipin üretimi ise Samsung tarafından yapılacak.

Samsung bu ortaklık sayesinde yeni cihazlarında da daha rahat bir şekilde Snapdragon yonga setini kullanabilecek. Şuan için yeni yonga setleriyle ilgili bilgiler bundan ibaret ancak ilerleyen günlerde bu yeni çip hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.