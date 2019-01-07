Görüntü teknolojilerinde yavaş yavaş dönem değişmeye başladı. Artık çok daha iddialı ürünler görüyoruz. Bu alanda en iddialı markalardan biri olmasa da ara ara sunduğu ürünlerle beraber adını duyuran markalardan birisi de HP. Marka son olarak bilgisayar serisiyle ünlenen Pavilion adıyla yeni bir ekran tanıttı. HP Pavilion 27 adıyla tanıtılan yeni ekranlar bir hayli dikkat çekici özelliklere sahip olmasının yanında yeni nesil teknolojisiyle de dikkat çekecek cinsten.

Hemen ekranların tasarımlarından ve özelliklerinden detaylı olarak söz edelim. HP Pavilion 27 özellikleri ne kadar başarılı?

HP Pavilion 27 Tasarımı

Tasarımdan işe başlamak en iyisi olacak. Çünkü HP Pavilion 27 ekranların tasarım kısmında yeni nesil bir görüntüye geçtiğini gördük. Ekranın tanıtılmasının hemen sonrasında bu konuda bilgilerde paylaşıldı. HP Pavilion 27 çerçevesiz bir tasarım sunuyor. Baktığınız zaman, tamamen çerçevesiz bir ekrandan söz etmeniz mümkün değil.

Buna karşın eski serilere ve rakip modellere göre karşılaştırma yapıldığı zaman, çok daha ince çerçevelerin kullanıldığını görüyoruz. Özellikle yanlar ve üst bölüm için çok ince çerçevelerin kullanıldığını söylemek yanlış olmaz. Alt kısımda yer alan kontrol butonlarının yerleşimi ve HP logosunun yerleşimi nedeniyle bu bölümün çerçevesi biraz daha geniş tutulmuş durumda.

Ekranın bir diğer özelliği ise oldukça ince olması. Kendi sınıfında diğer ürünlere göre bu konuda çok daha başarılı bir ekran sunulmuş. HP Pavilion 27 sadece 6.5 mm kalınlığa sahip. Tabii ki bu değer bağlantı noktalarının bulunduğu alanlara göre değişiklik gösterebiliyor. Yine de sınıfının en ince serilerinden birisinden söz ediyoruz.

HP Pavilion 27 serisinin bu kadar ince olmasını sağlayan da ekran teknolojisinde yapılan değişiklik. Quantum Dot ekran kullanan seri, film ekran değil de cam ekrana sahip. Film yerine kullanılan camlar ise çok daha keskin görüntülerin elde edilmesini ve daha doğru renklerin sunulmasını sağlıyor. Tabi bu olurken aynı zamanda kasanın biraz daha ince olması da sağlanmış durumda.

HP Pavilion 27 Fiyatı ve Özellikleri

Yeni model için merak edilen bir diğer konu teknik özellikler. HP bu konuda henüz tüm bilgileri paylaşmadı. Ekranın QHD 2460 X 1440 çözünürlüğünde olduğunu biliyoruz. 27 inçlik ekranda micro kristal resim modları gibi modlarda bulunuyor ve AMD FreeSync teknolojisi için de destek veriliyor. IPS panele sahip olan serinin tüm teknik özellikleri için de CES 2019 fuarını beklemek gerekecek.

CES 2019 fuarı kapsamında net bir şekilde tanıtılmasını beklediğimiz, daha doğrusu detaylarının paylaşılmasını beklediğimiz yeni nesil ekranların fiyatı kısmında ise beklenen açıklamalar yapıldı. Yapılan açıklamaya göre ürün 399 dolar fiyatla pazara giriş yapacak. Tabii ki bu rakamın ülkemizde nasıl değişeceğini bilmek zor.