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Qualcomm 5G Yol Haritasını Yayınlandı – Listede Türkiye de Var!

5G yonga seti yapımcılarından Qualcomm, 5G entegreli yonga setlerinin dağıtılacağı pazarların görsel yol haritasını paylaştı...

Muhammed Arslan

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ABD’li yonga üreticisi Qualcomm, teknoloji endüstrisinde önemli bir konuma sahip. Buradaki payı yeni nesil 5G teknolojisine geçiş yaparken hayati bir role sahip olmasından kaynaklı. Şirket kısa süre önce 2019 Analyst Day etkinliğine katıldı.

Etkinlik sırasında Qualcomm başkanı Cristiano Amon, 5G ağlarının dünyaya yayılması için kapsamlı bir görsel yol haritası paylaştı. Görsellerde, gelişmekte olan ülkeler de dahil olmak üzere ülkelere göre hazırlık değerlendirmeleri de yer aldı.

Qualcomm yöneticisi, 5G’nin önümüzdeki yıl büyük metropolde geniş ölçüde erişilebilir olmasını beklediğini söyledi. Daha sonra 2021’de gelişmekte olan ülkelere yayılması bekleniyor.

Exec tarafından paylaşılan görsel yol haritasının, 5G’nin orta-bant (6GHz alt) sürümünün, 2020 boyunca yayılması öngörülüyor. Sırasıyla Kanada, Meksika, Brezilya, Şili, Avusturya, Fransa, Türkiye, Hindistan, Vietnam, Hong Kong, Singapur ve Güney Afrika’da yer alacak.

Qualcomm 5G Yol Haritasını Yayınlandı - Listede Türkiye de Var!

Ayrıca, Qualcomm 5G orta bant grubunun Peru, Nijerya, 22 küçük Avrupa pazarına ve Asya’daki Kamboçya’dan Sri Lanka’ya kadar 2021’de başlayan gelişmekte olan ülkelere yayılmasını bekliyor.

KaynakVenturebeat
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