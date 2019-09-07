Qualcomm Daha Ucuz 5G Modemler Üzerinde Çalışıyor!

Mobil pazarda 5G için işler daha da ilginçleşecek gibi görünüyor. Yılın ilk yarısı yeni 5G amiral gemisi akıllı telefon duyurularıyla doluydu. Ancak şimdi şirketler 5G’deki iki ana alana odaklanacaklar.

Birincisi, mobil cihazlar için entegre bir 5G çözümü sunmak. İkincisi daha ucuz akıllı telefonlarda 5G modemini sağlamak. Chipcom, IFA 2019’da gelecekteki orta sınıf Snapdragon 600 ve 700 serisi yonga setlerinin entegre 5G modemleri içereceğini açıkladı.

Bu sadece Qualcomm için değil, tüm mobil endüstrisi için de büyük bir sorun. Qualcomm yonga setleri bugün dünyadaki akıllı telefonların çoğuna güç veriyor. Eğer üreticiler için uygun fiyatlı bir 5G yongası olursa, bu yeni teknolojinin benimsenmesinde büyük bir artış görebileceğiz.

Qualcomm, Oppo, Realme, Vivo, Redmi, Motorola, LG ve Nokia gibi en az 12 farklı akıllı telefon satıcısıyla görüşmelerde olduğunu açıkladı. Yaklaşan iki HMD Global 5G telefonu, içinde bu 700 serisi yonga setine sahip olacak.

Bu yongalar zaten şimdilikr örnek teşkil ediyor. İlk 5G entegre Snapdragon 700 serisi akıllı telefonlar bu yılın sonuna kadar sürülecek gibi duruyor. 5G destekli Snapdragon 600 serisi akıllı telefonlara gelince, 2020’nin ikinci yarısına kadar beklememiz gerekecek.