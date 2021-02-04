Qualcomm Gelirlerinde Aşırı Bir Artış Sağladı!

Akıllı telefonların içerisinde çoğumuzunda bildiği gibi Qualcomm‘un Snapdragon işlemcilerini görüyoruz. Şirket artık her telefonun içerisinde işlemcisini koymayı başardı. Bugün ise şirketin, mali raporları yayımlandı. Qualcomm, geçtiğimiz yılın son çeyreğinde oldukça fazla gelir artışı sağladı.

Firma, Ekim ve Aralık ayı içerisinde gelirini %62, net gelirini ise %165 arttırarak 925 milyondan 2.455 milyar dolara çıkardı. Bu muazzam yükşeliş şirketin sevindirse de ileriye dönük bakıldığında durum hiçte iyi olmayabilir.

Çünkü şirketin mali raporlarını açıklayan CEO Cristiano Amon, bu yükselişin ardından 2021 yılında bir çip kıtlığının meydana geleceği konusunda uyarı yaptı. Artan talep üzerine şirket talebi karşılamakta zorlanmaya başlıyor gibi duruyor. Önümüzdeki altı ay içerisinde akıllı telefonlara çip üretiminde bir kısıtlama geleceği söz konusu olabilir. İşin için virüs salgını da girince işler daha da zorlaşıyor.

Çünkü virüsten dolayı insanlar evden çalışmaya başladı ve bu durum insanları yeni akıllı cihazlar almaya sürükledi. Hal böyle olunca da Qualcomm, üretimini yaptırdığı TSMC ve Samsung‘tan istediği dönüşü alamayabilir. Apple, 5G modemlerini işlemci kıtlığı yüzünen üretimini azaltma kararı almıştı.