Qualcomm Giyilebilir Teknoloji Chipseti Üzerinde Çalışıyor!

Giyilebilir teknolojilere gelince özellikle Android‘de, Samsung dışında, diğerleri Qualcomm tabanlı yonga setlerine güveniyor. Qualcomm’un çalıştırdığı yonga setlerinden biri de Google’ın Wear OS işletim sistemin de mevcut. Şu ana kadar üretilen en son ki yonga seti geçen yıl piyasaya sürülen Snapdragon Wear 3100 chipseti idi.

Snapdragon Wear 3100, 32-bitlik mimariye sahip olduğu için küçük bir adımdı. Wear OS cihazlarının çoğu hala Qualcomm tarafından geliştirilen bu yonga setleri üzerinde çalışıyor. Ancak, yeni raporlar yonga seti üreticisinin nihayet Wear OS cihazları için yeni bir yonga seti tasarladığını gösteriyor.

WinFuture raporu, Qualcomm’un 64-bit mimariye dayandığı söylenen bir Snapdragon Wear 429 yonga seti üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu, mevcut yonga setlerinden önemli bir değişim. Rapor ayrıca yonga setinin, sözde Ekipman Doğrulama test aşamasında olan WTP2700 ve WTP429W model numaralarını taşıyan bir değil iki giyilebilir test platformu olduğunu gösteriyor.

Bu yonga setlerinin Qualcomm tarafından geliştirilen öncekilerle karşılaştırıldığında önemli bir yükseltme olduğu söyleniyor. Yeni 64 bit mimari desteğiyle yonga setleri aynı zamanda Cortex A53 çekirdeğini de içerecek. Ayrıca, bu yeni iddia edilen Snapdragon Wear 2700 yonga setinin 12nm’lik bir işlem üzerine inşa edildiği söyleniyor.

Eshi yonga seti 3100’ün 28nm’lik bir işlem üzerine inşa edildiği baz alınırsa, bu yonga setlerinin daha verimli olacağı varsayılabilir. Daha önce de belirtildiği gibi, test aşamasında olan bu yonga setleri 1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile eşleştirildi.