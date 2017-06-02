Qualcomm, Quick Charge 4.0+ sürümünü duyurdu

Qualcomm, bir önceki telefona göre daha hızlı şarj olan yeni Quick Charge 4.0 (Hızlı şarj 4.0) teknolojisini tanıttığından beri altı ay geçti, akıllı telefonun yalnızca 15 dakika içinde sıfır şarjdan % 50’ye çıkmasına izin veriyordu.

Peki, Qualcomm hızlı şarj teknolojisinde yeni geliştirmeler yapmış ancak yeni ürünü Quick Charge 5.0‘ı duyurmak için bu kadar önemli değil. Bu nedenle, Qualcomm, esas olarak geçen yıl teknoloji üzerinde üç önemli gelişme sunan yeni Quick Charge 4.0+‘ı açıkladı.

Birincisine teknolojinin önceki sürümlerinde mevcut Çift Şarj denir ancak şimdi bile daha güçlüdür. Çift Şarj ile, şarj akımı, daha düşük termik dağılım ve düşen şarj süresine (% 15’e kadar) göre bölünecektir.

Daha sonra, akıllı termal dengeleme, kendiliğinden en havalı yol boyunca akışı yönetir ve böylece optimize edilmiş güç dağıtımı için hot sportu ortadan kaldırır.

Son olarak, şarj sırasında güvenliği arttırmak için geliştirilmiş bazı gelişmiş özellikler de uygulanmıştır. Örneğin, Hızlı Şarj 4,0 + hem kutu ve hem de konnektör sıcaklık seviyelerini aynı anda izleyebilir, bu da aşırı ısınmayı ve kısa devreyi, hatta C tipi konektörde hasar görmesini önlemelidir.

Bu yeni geliştirmeler sayesinde Quick Charge 4.0+ bir cihazı % 15 daha hızlı şarj edebilir ve Hızlı Şarj 4.0 ile karşılaştırıldığında % 30 daha verimli olur.

Qualcomm’a göre, yeni Quick Charge 4.0+ teknolojisini içeren ilk akıllı telefon, bu hafta başlarında piyasaya çıkan Nubia Z17. Bu akıllı cihaz, 3.200 mAh pil, bir Snapdragon 835 işlemci yanı sıra 8GB RAM ve 128GB depolama ile birlikte geliyor.