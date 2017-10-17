Qualcomm, Quick Charge 4 Destekli Snapdragon 636’yı Tanıtıyor

Qualcomm, Hong Kong’da şirketin ve diğer ekosistem liderlerinin bir sonraki nesil bağlantı hakkında konuştuğu 4G / 5G Zirvesi’ne ev sahipliği yapıyor. Konferansların ve duyuruların bir parçası olarak Qualcomm, yeni bir 14nm FinFET işlem tabanlı Snapdragon 636 yonga seti tanıttı. Snapdragon 630‘dan bir güncelleme ve FHD + veya 2160×1080 piksel çözünürlüğe sahip uzun ekranlar için Quick Charge 4 desteği ile geliyor.

İşlemci 8 çekirdekli Kryo 260 ve 1.8 GHz hızına sahip. Qualcomm, Snapdragon 630 işlemcisinden % 40 daha fazla performans sağladığını açıkladı. GPU, Adreno 508 ile karşılaştırıldığında % 10 ekstra performans ekleyerek Adreno 509 adıyla geliyor.

Snapdragon 636, 24 MP’lik bir kamerayı veya Qualcomm Spectra 160 ISP ile 16 MP’ye kadar sensörlü iki kamerayı destekleyebilir. Video kaydı 120 fps’de 1080p veya 30 fps’de 4K gerçekleştirebiliyor.

Qualcomm, 2017 yılı başında Quick Charge 4‘ü açıkladı ve herhangi bir uyumlu şarj cihazını görmemize karşın Snapdragon 636‘nın en büyük özelliği olduğunu aktardı.

Snapdragon 636, 600 Mbps’ye kadar indirme hızına sahip X12 LTE modemine sahiptir. Her iki SIM kartı LTE’yi yeni nesil Arama Servisi ile destekleyebilir.

Qualcomm’un çip setini Kasım 2017’de son kullanıcı için satışa çıkarması bekleniyor.