Qualcomm, Snapdragon 450’yi duyurdu

Giriş seviyesi telefonlar, Qualcomm‘un yeni Snapdragon 450 yonga setiyle % 25 daha iyi bir seviyeye gelecek. 4 serisi markalaşmaya rağmen, bu yenilenen Snapdragon 625‘den daha iyidir ve Snapdragon 435‘ün yerine geçer.

Yeni yonga setinde sekiz adet Cortex-A53 çekirdek bulunuyor ve mevcut S435 çipinden % 25 daha fazla işlemci hızı vaat ediyor. Ayrıca, oyun performansında % 25’lik bir artış sağlayacak olan Adreno 506 GPU‘yu kullanıyor.

Tabii ki, bu yeni yonganın en önemli noktası 14nm‘lik bir süreç üzerine kurulu olmasıdır. Beklenen şekilde 4 serisi arasında bir ilk. Oyun oynarken güç düşmesi % 30’a kadar azaltılacak ve Qualcomm, pillerin eski çip ile karşılaştırıldığında 4 saat daha aktif kullanım sunacağını öngörüyor.

Snapdragon 450 de yeni kamera özellikleri için destek getiriyor. Birincisi, 1080p@60fps video kaydedebilir ve doğal olarak çift kamera (13MP + 13MP’ye kadar) destekler. Aynı zamanda gerçek zamanlı bokeh efektleri de yapabilirsiniz! Bununla birlikte, Snapdragon 625 çipi ile karşılaştırıldığında tek eksik 4K video kayıt. (sonuçta giriş seviyesi bir telefon için kullanılacak bir çip).

Birkaç gelişme daha var, daha doğrudan bir karşılaştırma için aşağıdaki tabloya bakın. USB 3.0 artık desteklenmektedir, QuickCharge 3.0 (35 dakika içinde % 80 şarj) ve Wi-Fi ac de dahil edilmiştir.