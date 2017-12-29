Qualcomm çok kısa bir süre sonra orta sınıf işlemci serilerini yenilemeye hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefonlarında yer alacak olan yeni işlemci serileri olarak tanıtılan Snapdragon 845 modelinin hemen arkasından gelmesi beklenen yeni orta sınıf işlemcilerin sistemler hakkında ise çok detaylı olmasa bile bazı bilgiler paylaşıldı. Qualcomm tarafından doğrudan paylaşım yapılmadı ancak Snapdragon 670 ve Snapdragon 640 modellerinin özelliklerinin yer aldığı bir liste görseli ortaya çıktı.

Bu şekilde yeni orta segment işlemcilerin özellikleri konusunda yeni detaylar ortaya çıkmış oldu. Bundan sonraki seriler içerisinde yer alacak olan yeni işlemcilerin özelliklerinden ve paylaşılan görsellerden sonra netlik kazanması muhtemelen olana detaylardan söz edelim.

Snapdragon 670 Ne Kadar Başarılı Olur?

Yeni işlemcilerin hakkında detayların ortaya çıkmasını sağlayan donanım çizelgesi oldu. Büyük ihtimalle doğru olması beklenen bilgilere göre yeni modelin çekirdek sayısı 8 olarak karşımıza çıkacak.

Yeni modelin 4+4 çekirdek sistemiyle beraber geleceği net bir şekilde gözükmekte. Bununla beraber ilk çekirdek grubunun, A75 çekirdek grubu olacağı görülüyor. Bu çekirdekler performans için sunulmuş olan çekirdekler olacak ve maksimum olarak 2.00 GHz hız değerine kadar çıkabilecek.

Diğer 4 çekirdekli küme ise tasarruf odaklı çekirdekler olarak düşünülüyor. Yine aynı kaynaklara bakacak olursak, bu modellerde de A55 çekirdekleri kullanılacak. Bu çekirdek grubunun hız değerinin de 1.60 GHz seviyelerinde olması bekleniyor. Yani hem performans hem de tasarruf odaklı bir işlemci üretildiği görülmekte.

Bu durumda akıllı telefonlar için oldukça yüksek derecede performans artışı sağlayan bir etki olarak karşımıza çıkacak. Özellikler orta segment akıllı telefonlar Snapdragon 670 modeliyle beraber yeniden gündeme gelecek orası kesin. Özelliklere devam edecek olursak 1 MB L3 sahip olacak olan serisinin grafik biriminde de Adreno 620 kullanması olası gibi gözüküyor.

22 GB seviyesine kadar LPDDR4x RAM bellek teknolojisini destekleyecek olan mobil işlemcilerin, çok daha hızlı bellekleri desteklemiş olduğu kesin. Kamera desteği kısmına geçtiğimiz zaman ise paylaşılan görsellere göre yeni bir görüntü işleme birimi kullanılacak. Spectra 260 ISP kullanacağı görülen işlemcinin, 26 MP tek kamera ya da 13 MP çift kamera desteği de dikkat çeken bir başka detay olacak.

Son olarak modem hızlarında da X16 LTE modemler sayesinde 1000 Mbps değerlerinin görülmesi bekleniyor. Snapdragon 670 modeli için ortaya çıkan yeni bilgiler bu şekilde. Neredeyse her detayının görüldüğü işlemciler tek başına ortaya çıkmadı elbet. Snapdragon 670 beraberinde Snapdragon 640 modeli de ortaya çıktı. Şimdi bu modelin özelliklerine bakalım.

Snapdragon 640 İlk Sistem Özellikleri

Yine bu işlemcide de 8 çekirdek kullanımına yer verilecek. Fakat bu kez 2 adet A75 çekirdek kümesi yüksek performans sunarken, 6 adet A55 çekirdek kümesi tasarruf sunacak. Performans konusunda bir tık daha geride bir model söz konusu.

Grafik birimi kısmında da daha düşük bir seri olan Adreno 610 kullanımına gidileceği ve bellek miktarında da ciddi bir kısıtlama ile 15 GB desteğine kadar düşüldüğü görülüyor. Kamera destekleri aynı olan işlemcilerin, internet hızı kısmında ise X12 LTE modemleriyle beraber biraz daha geride olduğu görülüyor.

Tüm bu özellikleriyle beraber her iki yeni işlemcinin de orta sınıf modellerde kullanılması olası. İşlemcilerin çok kısa bir süre sonra tanıtılması ve bu detayların resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Telefonlarda ne zaman kullanılacağı ise belli değil.