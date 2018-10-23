Bugün Qualcomm orta sınıf akıllı telefonlar için yeni Snapdragon 675 okta-çekirdekli yonga seti açıklandı. Ayrıca oyun, görüntüleme, ve yapay zeka teknolojisine odaklanıldığı da duyuruldu. Bu yıl Ağustos ayında piyasaya sürülen Qualcomm Snapdragon 670 yonga setinin devamı niteliğindedir. Qualcomm Snapdragon 675 destekli Xiaomi akıllı telefon ile bir ilk ortaya çıkacak gibi görünüyor.

Snapdragon 675 SoC‘nin duyurulmasından kısa bir süre sonra Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi Qualcomm’un 11nm işlemiyle üretilen en yeni Snapdragon 675 işlemci tarafından desteklenen yeni bir orta sınıf akıllı telefon çıkaracağını söyledi.

Xiaomi’nin Başkan Yardımcısı Manu Kumar Jain bu açıklamayı Hong Kong’da düzenlenen Qualcomm 4G/5G zirvesi esnasında yaptı. Bununla birlikte Qualcomm Snapdragon 675 destekli Xiaomi akıllı telefon hakkında yapılan planlamalarda açıklandı.

Yonga seti yalnızca ileri teknoloji telefonlarda ya da amiral gemisi telefonlarında bulunur. Orta sınıf telefonlarda Xioami sayesinde bazı gelişmiş özellikler sunar. OpenGL ES 3.2, Open CL 2.0, Vulkan, ve DirectX 12 için destek sağlayan Adreno 61X grafikleri ile donatılmış olarak geliyor.

Ayrıca portre modu ve 3D yüz kilidi gibi özelliklere sahiptir. Ön ya da arka panele yerleştirilmiş üçlü kameraları da destekler. Aynı zamanda HD kalitesinde sınırsız ağır çekim videoları için destek sağlıyor. 600Mbps indirme hızları, 3x taşıyıcı hızlandırma, MU-MIMIO ile Wi-Fi 802.11ac 2×2, ve Bluetooth 5.0 ile X12 LTE modem içerir.

Snapdragon 675 ayrıca Huawei‘nin GPU Turbo optimizasyonuna benzer oyuna özel geliştirmelere de sahiptir. Şirkete göre Snapdragon 670 SoC ile kıyaslandığında yeni duyurulacak olan Snapdragon 675 yüzde 30 daha hızlı oyun deneyimi sunuyor.

Xiaomi önümüzdeki sene piyasaya sürüleceğini belirtti. Fakat Snapdragon 675 destekli akıllı telefonun kesin zaman çizelgesini açıklamadı. Buna rağmen Qualcomm’un yonga setinin ortaya çıktığını bildiğimiz için telefonun 2019’un ilk çeyreğinde pazara çıkmasını bekliyoruz.