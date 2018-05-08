Qualcomm Snapdragon 710 ve Spandragon 730 Tüm Özellikleri Sızdırıldı!

MWC 2018’de Qualcomm yeni Snapdragon 700 serisini açıklamıştı. Ancak serideki herhangi bir özel yonga hakkında bir bilgi yayınlamamıştı. Daha sonra raporlar serideki ilk yonga setinin Snapdragon 710 olarak adlandırılacağını ortaya çıkardı. Mobil işlemcinin tüm detayları Snapdragon 730 adı verilen başka bir yonga seti ile birlikte ortaya çıktı.

Snapdragon 710 Özellikleri

Snapdragon 710 zaten yeniden adlandırılmış bir Snapdragon 670 olarak ortaya çıkmıştı. Bu nedenle bazı özellikler bu yılın başlarında sızdırılan 670’inkine benziyor.

SD710 Samsung’un 10nm LPE kullanılarak oluşturulacak. 2 x 2 MU-MIMO, çift bant WiFi ve Bluetooth 5.0 desteği olacak. Snapdragon 630 ve Snapdragon 660 yonga setlerinde bulunan SDR660 alıcı-vericisi de mevcut olacak.

Snapdragon 710’un CPU’su 2,7 GHz’de 2 x Kryo 3xx çekirdeği ve 2,7 GHz’de saatte 6 x Kryo 3xx çekirdeğinden oluşuyor. GPU ise 750MHz’e kadar çıkabilen bir Adreno 615. Ayrıca QHD ekranlar için 60 + fps UI destekler ve HDR10 desteği var.

Snapdragon 710, 32MP ve 3 eşzamanlı sensöre kadar destek sağlayan Spectra 250 ISP‘ye sahiptir. UFS 2.1 ve eMMC depolama türleri USB 3.1 ve USB 2.0 bağlantı noktaları ile çalışır. Özel bir NPU’su yok bu nedenle makine öğrenimi görevleri GPU ve Hexagon dijital işlemci Vector eXtensions (HVX) tarafından ele alınacaktır.

Snapdragon 730 Özellikleri

Öte yandan Snapdragon 730 Samsung’un 8nm LPP’si kullanılarak üretilecek. Samsung geçen yıl 8nm LPP’nin üretime hazır olduğunu açıkladı. 10LPP’den % 10 daha az güç kullanır ve % 10 daha küçük bir yüzey alanına sahiptir.

Bağlantı özellikleri Snapdragon 710’unkiyle aynıdır.

CPU konfigürasyonu ana farkın bulunduğu yerdir. Snapdragon 730, 2.3GHz hızında 2 x Kryo 4xx çekirdeği ve 1.8GHz hızında 6 x Kryo 4xx çekirdeği ile donatılmıştır. Aynı Adreno 615 GPU‘ya sahip. ISP’si ise Spectra 350‘dir ve ayrıca FS2 sensör desteğine sahiptir.

Snapdragon 710 ve Snapdragon 730’un her ikisi de video kodlama desteğinin yanı sıra depolama türü ve çevre birimleri için desteğe sahiptir. Ancak yine farklı oldukları yer AI özellikleridir. SD730 makine öğrenimi görevlerini ele almak için özel bir NPU’ya (NPU 120) sahiptir. SD710 ise NPU’ya sahip değildir.