Qualcomm’un, yeni nesil amiral gemisi yonga seti olan Snapdragon 8155 kod adı verilen Snapdragon 855 ‘i duyurması bekleniliyor. Resmi açılış etkinliği öncesinde TechCrunch, Snapdragon 855’in önemli özelliklerini ortaya çıkaran bir makale yanlışlıkla yayınladı.

Hatayı anladıktan kısa bir süre sonra, TechCrunch makaleyi kaldırdı. Ancak anlık olarak yayınlanan makale yonga setinin ticari adının Snapdragon 855 olduğunu, Snapdragon 8155 isminin sadece bir kod adı olduğunu doğruladı. Qualcomm Snapdragon 855 işlemcisini tanıtan makalede, Snapdragon 855 mobil platformunun “multi-gigabit 5G desteği ile dünyanın ilk ticari mobil platformu” olduğu ifade edilmiştir.

Ayrıca yonga seti, TSMC tarafından 7nm prosesi kullanılarak üretilmiştir. Önceki işlemcilere kıyasla üç kat daha iyi performans sağladığı iddia edilen özel bir Sinir İşleme Ünitesi (NPU) ile birlikte gelecektir. Şirket ayrıca, bir NPU’nun yonga seti üzerine ilk kez entegre edilerek telefonlardaki yerini alacağını ifade etti.

Yeni yonga seti, 1.78GHz’de dört adet güç tasarrufu çekirdeği, 2.42GHz’de üç adet yüksek özellikli çekirdek ve 2.84GHz’de bir adet yüksek performanslı “altın” çekirdek de dahil olmak üzere üç CPU birimine sahip olacak. Performans iyileştirme sağlayacak Adreno 640 grafik işlemcisi ile birleştirilecek.

Entegre edilmiş Snapdragon X24 LTE modemine ek olarak, 5G bağlantı sağlayacak Snapdragon X50 5G modemine de sahiptir. Dahası, yonga seti oyun için optimize edilmiş ve “Snapdragon Elite Gaming” adlı yeni bir özelliği beraberinde getiriyor. Tabiki şimdilik oyun olduğunu varsaydığımız bu özelliğin, resmi duyurularda daha fazla netleşmesi söz konusu olacak.

Yonga setinin grafik motoru, artırılmış gerçeklik (AR) uygulamaları için optimize edilmiştir. Google Pixel 3‘ün Gece Görüş özelliğine benzer şekilde daha iyi görüntü ve video sunmaya yardımcı olur.

Ayrıca gelişmiş ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü olan bir 3D sonik sensöre sahiptir. Bu yeni sensör sayesinde, parmak izi tarayıcısı gelişmiş bir hassasiyete sahiptir, yani üstte bir ekran koruyucu olduğunda bile çalışacağı anlamına gelir.