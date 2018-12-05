Daha öncesinde birçok haberde yer aldığı gibi Snapdragon Tech Summit 2018 etkinliğinde, ABD merkezli yonga seti üreticisi, en yeni amiral gemisi olan Qualcomm Snapdragon 855‘i tanıttı. Yeni nesil Snapdragon 845’in devamı niteliğindeki Snapdragon 855 yonga seti, 5G bağlantı desteği ve Kullanıcı deneyimini iyileştirmeyi amaçlayan birkaç özellikle birlikte geliyor.

Akıllı telefon pazarı artık 5G devrine doğru gelişiyor. Dünyaca ünlü mobil yonga seti üreticisi olan Qualcomm, 5G bağlantısı söz konusu olduğunda, oldukça sağlam bir adım atıyor. Yeni duyurulan Qualcomm Snapdragon 855, dünyanın ilk ticari 5G mobil platformu olarak nitelendiriliyor.

Yonga seti, şirketin kendi Snapdragon X50 5G modemini kullanarak 5G bağlantı sunuyor. 5G modem, entegre RF alıcı, RF ön uç anten ve anten elemanlarına sahip Qualcomm QTM052 mmWave anten modülleriyle birleştirilmiştir.

Sekiz çekirdekli işlemcisi, 1.78GHz hızında dört güç tasarrufu çekirdeği, 2.42GHz hızında üç performans çekirdeği ve 2.84GHz hızında performans artışı için özel bir “altın” çekirdek sunuyor. Ayrıca bunlar, performans iyileştirmesi getirmesi beklenen Adreno 640 grafik işlemcisi ile birleştirildi.

Apple A12 Bionic yonga seti ve Huawei’nin Kirin 980 işlemcisi gibi, Qualcomm Snapdragon 855 de TSMC tarafından 7nm işlemcisi ile üretiliyor. Snapdragon 855 ayrıca, Snapdragon 845 ile karşılaştırıldığında, yapay zeka performansının 3 katına kadar çıkarıldığı iddia edilen dördüncü nesil, çok çekirdekli AI Engine ile birlikte geliyor.

Yeni tanıtılan yonga seti ayrıca, yeni fotoğraf ve video yakalama özelliklerini sunmak için dünyanın ilk Bilgisayarlı Görüntü Sinyal İşlemcisine (CV-ISP) sahiptir. Bunların yanı sıra şirket, mobil oyun deneyimlerini geliştirmek için Snapdragon Elite Gaming‘ı tanıttı.

Şirket ayrıca ultrasonik ses dalgaları kullanan bir ekran altı parmak izi sensörü olan Qualcomm 3D Ultrasonik sensörüde . Işık kullanan optik ekranlı parmak izi sensörlerinin aksine bu yeni teknoloji ses dalgalarını kullanacak. Şirkete göre, 3D Ultrasonik sensör, diğer sensörlere göre daha güvenlidir