Ana Sayfa Teknoloji Haberleri Qualcomm Snapdragon 865 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Qualcomm Snapdragon 865 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Snapdragon 865'in 3 Aralık - 5 Aralık tarihlerinde tanıtılması bekleniyor.

Zeynep Gökçen

-

14
0

Qualcomm, Snapdragon Tech Summit’in çıkış tarihini 3 Aralık – 5 Aralık olarak açıkladı. Etkinlik ABD’nin Hawaii eyaletindeki Maui İlçesi’nde yapılacak. Teknoloji devinin, akıllı telefonlarda bulunacak olan yeni nesil Snapdragon 865 de dahil olmak üzere yeni teknolojileri ortaya çıkarması bekleniyor.

Snapdragon 865 bu teknolojinin yıldızı olacak gibi görünüyor. Yonga seti, geçtiğimiz yılki etkinlikte duyurulan Snapdragon 855’in yeni sürümü ve şu anda piyasaya sürülen amiral gemisi telefonlara güç vermesi bekleniyor.

Yonga setinin 5G modem ile entegre bir sürümle geleceği iddia ediliyor. Teknoloji devi, 2020’de piyasaya sürülecek olan orta seviye telefonlar için 5G’ye entegre yonga setlerini de tanıtabilir. Bir kaynak tarafından daha önce yapılan bir sızıntı, yeni nesil amiral gemisi yonga setinin SM8250 model numarasına sahip olduğunu ileri sürmüştü.

Ayrıca, yonga setinin Kona ve Huracan kod adlarından geçen iki değişik şekilde geleceğini açıkladı. Her iki model de LPDDR5X RAM ve UFS 3.0 flash depolama için destek alacaktır. TSMC’nin 7nm FinFet işlemine dayanması bekleniyor.

Yonga setinin güncelleştirilmiş bir Adreno GPU ve muhtemelen Arm’ın en yeni santral Cortex-A75 kısmına dayanan yeni CPU çekirdeği ile gelmesini bekliyoruz. Qualcomm ayrıca geçtiğimiz yıl görüntü işleme ve makine öğrenme yeteneklerini de ikiye katladı ve bunların Snapdragon 865 ile bir kez daha odaklanma alanı olması bekleniyor.

Akıllı Telefon

Yeni Katlanabilir Xiaomi Telefonu Patenti Ortaya Çıktı!

Xiaomi, akıllı telefon pazarına bazı yenilikçi özellikler getiriyor. Kısa bir süre önce şirket, Xiaomi CC9 Pro / Xiaomi Mi Note 10'u piyasaya...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Qualcomm Snapdragon 865 Çıkış Tarihi Açıklandı!

Qualcomm, Snapdragon Tech Summit'in çıkış tarihini 3 Aralık - 5 Aralık olarak açıkladı. Etkinlik ABD'nin Hawaii...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo S5 ve S5 Pro Tasarımı ve Özellikleri Ortaya Çıktı!

Bu yılın başlarında Vivo, Vivo S1 ve Vivo S1 Pro akıllı telefonlarını piyasaya sürmüştü. Bunlara ek olarak Çinli üretici 14 Kasım'da Vivo...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Motorola Moto G8 Tanıtım Videosu Sızdırıldı!

Motorola kısa bir süre önce Brezilya'da Moto G8 Plus ve Moto G8 Play'i piyasaya sürdü. Motorola hayranları, şirketin normal Moto G8'i piyasaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

OnePlus 8 Pro Ekran Özellikleri Sızdırıldı!

Asus'un ilk akıllı oyun telefonu olan ROG Phone, 2018'de 90Hz yenileme hızına sahip bir erkan ile gelen ilk telefon oldu. Bu yıl...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.