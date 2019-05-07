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Qualcomm Snapdragon 865 Yonga Seti Geliyor!

Snapdragon 855 yonga seti ile 5G bağlantısını tanıtan Qualcomm, yeni Snapdragon 865 yonga seti üzerinde çalışıyor...

By Muhammed Arslan

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Snapdragon 735 İşlemci

Qualcomm geçtiğimiz yıl ilk ticari 5G platformu olarak Snapdragon 855 Mobil Platformu‘nu tanıttı. Hatta 2019’un başından beri piyasaya sürülen birçok amiral gemisi cihazda da hem ticari ağları hem de mobil ağlarını aynı anda kullanma imkanını getirdi.

Tabi ki Qualcomm bununla da  durmuyor. Yaklaşan Qualcomm Snapdragon 865 Mobil Platformu ile ilgili bazı sızıntılar gündeme geldi. Yeni yonga seti SM8250 kod adını taşıyor ve dahili bir 5G modem ile geleceği söyleniyor.

Bununla birlikte ortaya çıkan son bilgiler, yeni amiral gemisi yonga seti Snapdragon 865’in harici bir 5G modemle çalıştığını da gösteriyor. Raporlara göre Qualcomm’un Snapdragon 865 mobil platformunun iki farklı sürümü var.

qualcomm snapdragon

Bunlardan birisi entegre 5G modem (X55 5G modem) ve diğeri harici 5G modem ile çalışıyor. Entegre 5G modem ile, üreticilerin biraz daha büyük bir batarya, daha iyi bir soğutma sistemi veya fazladan bir alana sahip olacakları gibi herhangi bir başka eleman eklemesi daha kolay olacaktır.

İki Snapdragon 865 yonga setiyle üreticiler, 5G’nin nüfuzunun daha düşük olacağı yerlerde 5G modemi olmadan akıllı telefonlarını, maliyetlerini kontrol altında tutmak için başlatabilir. 5G’nin benimsenmesinin daha büyük olduğu ülkelerde entegre 5G modemli akıllı telefonları piyasaya sürebilir .

KaynakTwitter
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